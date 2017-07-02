В Сирии выпущены банкноты с портретом Башара Асада
В воскресенье центробанк Сирии запустил в обращение новую денежную купюру достоинством в 2000 сирийских фунтов (3,9 доллара по текущему курсу), украшенную изображением президента страны Башара Асада.
По словам председателя центробанка Дураида Дургама, выпуск новой 2000-фунтовой банкноты планировался еще несколько лет назад, однако его отложили в связи с идущими в стране военными действиями и сильной инфляцией.
Однако сейчас назрела необходимость обновить денежный фонд в силу износа старых купюр, говорит Дургам.
На старом тираже банкнот достоинством в 1000 фунтов был изображен отец Башара - Хафез Асад, правивший страной с 1971 по 2000 годы.
2000-фунтовых купюр раньше в обращении не было.
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С 2011 года, когда в стране началась гражданская война, курс сирийской валюты резко упал: перед началом конфликта за 1 доллар США давали 47 сирийских фунтов, сейчас доллар стоит уже более 500 фунтов.
Как утверждает председатель сирийского центробанка, одновременный выпуск новой купюры в обращение состоялся в Дамаске и "ряде провинций".
Конфликт в Сирии длится уже шесть лет. Столица страны, Дамаск, находится в основном под контролем правительственных сил.
С 2011 года, когда в Сирии начались антиправительственные протесты, переросшие в полномасштабную гражданскую войну, в конфликте погибли более 300 тысяч человек.
По данным ООН, около 5,5 млн сирийцев покинули страну, еще 6,3 млн человек - стали беженцами внутри страны.