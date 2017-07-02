Генпрокуратура Украины проверяет действующих министров

Правообладатель иллюстрации Sergii Kharchenko/TASS Image caption Юрий Луценко о проверках: "Такая у нас работа"

Генеральная прокуратура Украины ведет несколько проверок в отношении отдельных министров как бывшего, так и нынешнего правительства, сообщил руководитель ведомства Юрий Луценко.

Конкретных фамилий Луценко не назвал.

"Такая у нас работа. Сейчас проводится следствие против многих фигурантов, в том числе у нас есть вопросы и к действующим, и к бывшим министрам", - заявил прокурор в эфире программы "Время. Итоги" украинского Пятого телеканала.

В конце июня Луценко попросил Верховную Раду снять депутатскую неприкосновенность с шестерых парламентариев - Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина, - чтобы затем привлечь их к уголовной ответственности.

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что парламент планирует рассмотреть эти представления с 11 по 14 июля.