Стрельба у мечети на юге Франции: восемь пострадавших

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция не рассматривает нападение как террористическое

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле мечети на юге Франции, подтвердили местные власти.

Верующие покидали мечеть Ар-Рахма в Авиньоне около 22:30 по местному времени (00:30 по Москве) в воскресенье, когда к ним подошли двое и открыли огонь.

Нападавшие, вооруженные пистолетом и дробовиком, приехали на автомобиле Renault Clio, пишет издание La Provence.

Полиция уже сообщила, что не рассматривает инцидент как террористический акт.

"Тот факт, что это случилось на улице с религиозным учреждением, не связан с этим [нападением]", - заявили в прокуратуре.

Четыре человека получили ранения возле мечети, кроме того, от попадания дроби пострадала семья из четырех человек, в том числе семилетняя девочка - все они находились в своей квартире в 50 метрах от места происшествия, сообщает La Provence со ссылкой на источники.

Предположительно, посетители мечети не были изначальной целью нападения, а инцидент мог стать результатом конфликта между молодыми людьми.

Очевидец рассказал, что десятки людей возле мечети побежали, когда увидели, что к ним приближаются двое с оружием.

"Это был черный Renault", - рассказал свидетель, добавив: "Там было четыре человека, но только двое из них, которые сидели сзади, вышли и начали стрельбу".

Дело расследует управление уголовного розыска, сообщает Франс пресс.

В четверг мужчина был арестован после попытки въехать в толпу на машине перед мечетью в пригороде Парижа. В результате инцидента никто не пострадал.

Во Франции усилены меры безопасности после апрельского нападения на полицию в Париже и серии терактов в последние годы.