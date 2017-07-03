Главе "Почты России" Дмитрию Страшнову не продлили контракт

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Временным главой "Почты России" стала Ольга Осина, которая до этого работала заместителем гендиректора компании Дмитрия Страшнова, объявил глава минкомсвязи Николай Никифоров.

Контракт Страшнова, возглавлявшего компанию с 2013 года, истек в конце июня.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что минкомсвязи не намерено продлевать контракт Страшнову, который в прошлом году оказался в центре скандала из-за его зарплаты.

Решение о том, кто в итоге возглавит компанию, пока не принято, пишут российские СМИ.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption Дмитрий Страшнов возглавлял "Почту России" с 2013 года

В марте следственный комитет России возбудил уголовное дело, заподозрив директора департамента организационного развития минкомсвязи Ирину Лаптеву в незаконном завышении оклада Страшнову.

По данным следствия, в апреле 2015 года Лаптева рассчитала Страшнову вознаграждение за 2014 год в сумме 95,4 млн рублей (1,6 млн долларов) вместо положенных 13,4 млн - то есть завысила размер бонуса в восемь раз.

Глава минкомсвязи Николай Никифоров заявлял, что все премии руководству "Почты России" выплачиваются строго в соответствии с действующим законодательством. Генеральный прокурор Юрий Чайка в январском интервью ТАСС назвал выплату такого крупного вознаграждения "откровенной наглостью".

В январе стало известно, что прокуроры также проверяют законность приобретения "Почтой России" двух самолетов Ту-204С за 3,39 млрд рублей (56,5 млн долларов).