Главе "Почты России" Дмитрию Страшнову не продлили контракт
Временным главой "Почты России" стала Ольга Осина, которая до этого работала заместителем гендиректора компании Дмитрия Страшнова, объявил глава минкомсвязи Николай Никифоров.
Контракт Страшнова, возглавлявшего компанию с 2013 года, истек в конце июня.
Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что минкомсвязи не намерено продлевать контракт Страшнову, который в прошлом году оказался в центре скандала из-за его зарплаты.
Решение о том, кто в итоге возглавит компанию, пока не принято, пишут российские СМИ.
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В марте следственный комитет России возбудил уголовное дело, заподозрив директора департамента организационного развития минкомсвязи Ирину Лаптеву в незаконном завышении оклада Страшнову.
По данным следствия, в апреле 2015 года Лаптева рассчитала Страшнову вознаграждение за 2014 год в сумме 95,4 млн рублей (1,6 млн долларов) вместо положенных 13,4 млн - то есть завысила размер бонуса в восемь раз.
Глава минкомсвязи Николай Никифоров заявлял, что все премии руководству "Почты России" выплачиваются строго в соответствии с действующим законодательством. Генеральный прокурор Юрий Чайка в январском интервью ТАСС назвал выплату такого крупного вознаграждения "откровенной наглостью".
В январе стало известно, что прокуроры также проверяют законность приобретения "Почтой России" двух самолетов Ту-204С за 3,39 млрд рублей (56,5 млн долларов).