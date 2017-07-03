Жители Клина перекрыли шоссе из-за отключения горячей воды

Image caption На акцию протеста в Московской области вышли около 150 человек

В городе Клин в Московской области жители перекрыли Ленинградское шоссе, которое проходит через центр города.

Горожане требуют включить горячую воду, которой в их домах не было с 13 июня. По данным местных СМИ, в акции протеста участвуют около 150 человек.

В месте проведения акции находятся несколько автомобилей полиции, движение заблокировано. По данным "Яндекса", в центре Клина движение сильно затруднено.

Жителям некоторых домов в Клину и его окрестностях отключили горячую воду 13 июня для проведения профилактических работ. Предполагалось, что воду включат через 14 дней, однако этого не произошло.