В Евротоннеле задержали автомобиль с 79 пистолетами
Полиция Британии совместно с Национальным криминальным агентством (NCA) задержала на границе с Францией автомобиль с прицепом, в котором в страну пытались нелегально ввезти 79 пистолетов.
Оружие было спрятано между частями двигателя, который желтый микроавтобус "Мерседес" перевозил в прицепе.
Судя по фотографиям, злоумышленники пытались провезти в Британию миниатюрные револьверы Ekol Arda калибра 4 мм и Zoraki Streamer калибра 6 мм, а также патроны к ним.
В NCA отметили, что, несмотря на малый калибр, такое оружие все равно смертоносно - и при этом его легко спрятать под одеждой.
По подозрению в контрабанде задержаны водитель и пассажир автомобиля: 59-летний уроженец Польши Януш Мичек и 23-летний уроженец Чехии Денис Коленчуков. Оба проживают в Британии, пишет Guardian.
Полиции удалось обнаружить груз благодаря сообщению от анонимного информатора. К операции подключилось Национальное криминальное агентство - британский аналог ФБР.
Это крупнейший контрабандный груз оружия, выявленный полицейскими в Британии.