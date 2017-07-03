Еще одну француженку чуть не убил сифон для сливок

Правообладатель иллюстрации ISTETIANA/GETTY IMAGES Image caption Аппарат для взбивания сливок взорвался, когда женщина готовила выпечку к дню рождения своей дочери

Во Франции произошел новый инцидент с неисправным сифоном для сливок: жительница Тремери (департамент Мозель) получила ранение в ногу в результате взрыва аппарата.

Эди Дюмотье рассказала местному радио, что она готовила выпечку к дню рождения своей дочери. Она взяла сифон в руки и встряхнула его, после чего крышку сорвало, а аппарат вылетел из ее рук и застрял в потолке.

По ее словам, сифон пробил в потолке дыру диаметром 15 см. "Если бы он попал мне в голову, то все", - сказала женщина в разговоре с радиостанцией.

Она не уточнила, насколько серьезно повреждена в результате случившегося ее нога.

Две недели назад другая жительница Франции - фитнес-блогер Ребекка Бургер - погибла в результате взрыва сифона для сливок.

Правообладатель иллюстрации REBECCA BURGER Image caption Блогер Ребекка Бургер погибли в конце июня 2017 года

Родители девушки сообщили, что фрагмент аппарата ударил ее в грудь, и она умерла от остановки сердца.

Французское движение в защиту потребителей несколько лет предупреждало о неисправностях в кулинарных сифонах, которые могут представлять опасность. Также в 2014 году с таким же предупреждением выступили французские власти.

Правообладатель иллюстрации Instagram Image caption Родители погибшей француженки предупредили ее подписчиков, что сифоны взрываются и травмируют людей

Владельцы таких устройств получали самые различные травмы - от множественных переломов и сломанных зубов до потери глаза (в одном случае), сообщал потребительский журнал 60 Millions.

На фоне сообщений о неисправностях как минимум один производитель отозвал партию сифонов - 160 тысяч проданных устройств. Аппараты вернули только 25 тысяч человек.