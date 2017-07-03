МВД Чечни объявило в розыск главу местного Сбербанка

Правообладатель иллюстрации Svetlana kholiavchuk/tass Image caption Чеченская полиция подозревают руководителя филиала банка в обналичивании средств

Глава чеченского филиала Сбербанка Саид-Магомед Джабраилов объявлен в розыск местным управлением МВД.

В сообщении МВД Чечни говорится, что полиция расследует уголовные дела о создании 12 фирм-однодневок для обналичивания 1 млрд рублей через Сбербанк.

В ходе предварительного следствия было установлено, что организатором создания этих фирм был Джабраилов, сообщает полиция. Предварительный ущерб оценивается в 298 млн рублей. По данным МВД Чечни, Джабраилов уехал из России.

Ранее издание "Кавказ.Реалии" со ссылкой на источники написало, что высокопоставленные чеченские чиновники якобы требовали у Джабраилова 30 млн рублей в обмен на невозбуждение дела. Официально это не подтверждено. Телеканалу "Дождь" в Сбербанке сообщили, что проверяют эту информацию.