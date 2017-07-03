СМИ: в Тулузе двое на мотоцикле открыли огонь по людям

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам представителя префектуры, стрельба не связана с терроризмом

Во французской Тулузе два человека на мотоцикле открыли огонь по группе людей, убив одного и ранив еще шестерых, сообщают местные СМИ.

О стрельбе в районе Рейнери сообщает телеканал France 3 со ссылкой на местную полицию, а также телеканал Europe 1.

По сообщению канала France 3, один из стрелявших был одет в "традиционную мусульманскую одежду".

По словам источника СМИ в префектуре, стрельба не связана с терроризмом.

Как сообщает портал TVSud, нападавшие - мужчина и женщина.

В воскресенье вечером в результате стрельбы возле мечети в Авиньоне восемь человек получили ранения. Верующие покидали мечеть Ар-Рахма около 22:30 по местному времени, когда двое нападавших открыли огонь.