ФНС России исключила из списка офшоров Британские Виргинские острова

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Федеральная налоговая служба России исключила из проекта нового списка офшоров Британские Виргинские острова (BVI) и Южную Корею.

В черный список, входят страны, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией. Исключение из списка означает, что регион теперь готов обмениваться информацией с ФНС России или уже делает это.

В случае с одним из самых популярных у российских компаний офшоров - Британскими Виргинскими островами - российские налоговики смогут получать данные в том числе из создаваемого на BVI единого реестра бенефициаров компаний.

Благодаря новому реестру Россия сможет взыскивать налоги с накопленной прибыли и штрафовать владельцев находящихся в BVI контролируемых иностранных компаний (КИК), а также признать компании из BVI российскими резидентами, отмечают Ведомости.

Всего в новую версию списка офшоров вошли 108 стран и 18 территорий. В их числе - Американские Виргинские острова, Фарерские острова, Лихтенштейн, Монако и другие. Никаких новых территорий и стран в этом году в список ФНС включено не было.

В 2015 году, по данным РБК, в BVI были зарегистрированы следующие компании: "Мегафон", банк "Ренессанс Кредит" , Московский кредитный банк, ХК "Металлоинвест", Челябинский трубопрокатный завод и другие. Офшоры, открытые на Британских Виргинских островах, значатся в немалом количестве в материалах "Панамского архива".

В том числе на островах с 2008 по 2015 годы была зарегистрирована компания жены губернатора Псковской области Киры Турчак. Также в BVI с 2014 по 2015 годы была зарегистрирована компания Татьяны Навки, жены пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Однако из-за создаваемого реестра бенефициаров популярность Британских Виргинских островов у российских бизнесменов за последние годы значительно упала.

По данным налоговиков, в 2014 -2015 году происходила массовая ликвидация активов в BVI. Как рассказала "Ведомостям" партнер PwC Наталья Кузнецова, сейчас на островах остались в основном личные кошельки бизнесменов.

В июле прошлого года ФНС исключила из списка офшоров семь территорий - Каймановы и Бермудские острова, Маврикий, Арубу, а также Гонконг, Эстонию и Грузию.