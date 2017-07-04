В Киеве задержали серийного грабителя, оставлявшего кассирам шоколадки

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Украинская полиция сообщила о задержании серийного грабителя банков, который оставлял на месте преступления шоколадки для кассиров.

Полиция вела поиск грабителя в течение полутора лет. В феврале полиция за информацию, которая поможет установить и задержать подозреваемого, была готова выплатить вознаграждение в размере 100 тысяч гривен (3845 долларов).

Как сообщает телеканал "112 Украина", полиция задержала мужчину 1967 года рождения, который, как выяснилось, уже привлекался к ответственности в начале 1980-х годов.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что задержанный признался в совершении более чем 30 преступлений. У правоохранительных органов были данные только о 14 ограблениях, к которым предположительно причастен задержанный.

По данным полиции, грабитель старался выбирать банки без охраны и действовал очень осмотрительно: предварительно проводил разведку, никогда не использовал телефон и закрывал лицо с помощью шляпы или шапки и очков.

Анализируя поведение подозреваемого, оперативники сделали вывод, что действует он всегда очень спокойно и уравновешенно. "Обычно после каждого такого преступления как "компенсацию" человек оставляет шоколадки или конфеты. Это, так сказать, его "фирменный" почерк ", - пояснял сотрудник уголовного розыска Киева Сергей Руденко.

Во время допроса задержанный объяснил, что проводил "экспроприацию и грабил награбленное". С его слов, часть средств он тратил на благотворительность, а часть - на свои нужды, в частности на приведение в порядок своего дома.