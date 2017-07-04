Участник резонансной перестрелки у кафе в Москве подал иск к "Дождю"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Следствие утверждает, что в перестрелке адвокат использовал наградной пистолет "Беретта"

Бывший сотрудник КГБ и МВД, адвокат Эдуард Буданцев - главный фигурант дела о перестрелке у московского кафе Elements - подал иск к телеканалу "Дождь" и адвокату Руслану Сулейманову, сообщает Business FM.

Заместитель главного редактора "Дождя" Максим Гликин подтвердил Русской службе Би-би-си эту информацию.

Буданцев подал иск о защите чести и достоинства, а также права на неприкосновенность частной жизни. 3 июля в Останкинском суде прошло предварительное слушание по этому делу, рассмотрение дела по существу назначено на 22 августа.

По данным BFM, пводом для иска стал сюжет "Дождя", показанный 27 апреля 2017 года. В нем рассказывается о деталях перестрелки у кафе Elements, которая произошла в декабре 2015 года.

Буданцев требует удалить с YouTube сюжет, в котором говорится, что якобы "он первым достал пистолет, спровоцировал начало потасовки и застрелил двух человек".

14 декабря 2015 года на Рочдельской улице у кафе Elements между двумя группами людей произошел конфликт, в результате которого погибли два человека, а пятеро получили ранения.

По версии следствия, в инциденте участвовали люди Захария Калашова - Андрей Кочуйков и Эдуард Буданцев. Калашов известен как Шакро Молодой, в российских СМИ его часто называют лидером российского преступного мира. Сейчас он находится под арестом.

Следствие обвиняет Буданцева в убийстве двоих человек. Андрей Кочуйков, известный как Итальянец, также арестован.