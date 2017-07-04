Не бывает абсолютной объективности: Мединский отвечает критикам

Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/Tass Image caption Идеи и мифы - тоже факты, пишет министр культуры

Министр культуры Владимир Мединский опубликовал в "Росийской газете" статью, в которой он впервые отвечает критикам своей диссертации, называя их историками-либералами.

Суть его ответов такова: абсолютной объективности не существует; мифы тоже являются фактами; достоверного прошлого не существует, есть только интерпретации; исторические труды можно рассматривать с позиции национальных интересов.

В статье министр вспоминает "подвиг 28 панфиловцев", который, согласно документам Госархива, был выдумкой советской пропаганды. Тем не менее Мединский не раз критиковал тех, кто не верит в эту историю, однажды назвав их "мразями кончеными".

"Эта легенда стала материальной силой - страшнее и прекраснее любого факта любого реального боя", - объясняет свою позицию министр на страницах "Российской газеты".

"Кто управляет историей, управляет будущим", - пишет Мединский. Он намекает, что критики его диссертации якобы получают зарубежные гранты перед выборами.

Критика принципа

Мединский защитил свою диссертацию "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII вв" в 2011 году. По данным экспертов сообщества "Диссернет", в научной работе много ошибок и неточностей, а также "полновесные фрагменты текста чужих научных работ, без оформления цитат из них".

В октябре 2016 года в газете "Коммерсант" была опуликована статья "О методах научного исследования и диссертации В. Р. Мединского". Материал подписали академики и члены-корреспонденты РАН - всего 24 человека. Мединский в своей статье приводит выдержки из этого материала.

В статье критикуется "главный методический принцип", лежащий в основе работы Мединского. "Критерием истинности и достоверности исторического труда автор объявляет соответствие "интересам России", право на определение которых он себе присваивает", - пишут авторы.

"Презрение к историческим фактам и готовность заменить их мифами, если они отвечают его собственному представлению о национальных интересах, В. Р. Мединский неоднократно и открыто провозглашал своим принципом и в публичных выступлениях, в том числе и в самое последнее время", - говорится в статье.

"Очевидно, что работы, основанные на таких принципах, стоят за пределами науки, а если претендуют на название научных, то речь идет о лженауке. Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир", - считают авторы критического материала.