Умер писатель Даниил Гранин

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В Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин. Последние несколько дней он находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров.

Незадолго до кончины Гранин был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Даниил Гранин (настоящая фамилия Герман) родился 1 января 1919 года в семье лесника Александра Германа и его жены Анны Бакировны в селе Волынь Курской области.

В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. Оттуда ушел на фронт в составе дивизии народного ополчения, воевал на Лужском рубеже, на Пулковских высотах. Затем был откомандирован в Ульяновское танковое училище, воевал в танковых войсках, был командиром роты тяжелых танков.

Литературную деятельность Гранин начал в 1937 году.

Первый роман "Искатели", принесший писателю известность, был опубликован в 1954 году, а уже двумя годами позже он лег в основу одноименного фильма.

Позже были написаны "Иду на грозу" (1962), "Выбор цели" (1975), "Блокадная книга" (1979), "Зубр" (1987) и многие другие.

По произведениям Гранина было снято более 10 художественных фильмов, в которых он был автором или соавтором сценария.

Гранин много лет занимался общественной деятельностью. В конце 60-х и начале 70-х годов возглавлял Ленинградское отделение Союза писателей. С 89-го по 91-й год был народным депутатом СССР.

В 2017 году Гранин получил госпремию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Гранин - кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Петербурга, лауреат многочисленных премий в области литературы и искусства.