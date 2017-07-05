В Швеции пройдет музыкальный фестиваль без мужчин
Шведский комик Эмма Кнюккаре организовывает "фестиваль без мужчин" как ответ на случаи насилия и сексуального домогательства на других музыкальных фестивалях.
Она предложила эту идею после ряда сообщений о сексуальных домогательствах на крупнейшем шведском фестивале "Бровалла". Из-за скандала он не состоится в следующем году.
"Что вы думаете насчет того, чтобы собрать по-настоящему крутой фестиваль, где нет мужчин?" - написала она в своем "Твиттере".
Она сказала, что фестиваль, нк который вход разрешат только женщинам, будет проводиться до тех пор, "пока все мужчины не научатся себя вести".
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Через день после первого твита она подтвердила, что фестиваль состоится, написав: "Первый в Швеции фестиваль без мужчин будет следующим летом".
Она добавила, что в ближайшие дни соберет группу талантливых организаторов и проектных менеджеров для работы над фестивалем, и пообещала держать всех в курсе.
Полиция в этом году сообщала о нескольких случаях изнасилований и сексуальных домогательств в Норрчёпинге (170 км к югу от Стокгольма), где проходил фестиваль "Бровалла".
Целый ряд схожих заявлений о сексуальных домогательствах и сразу пять заявлений об изнасиловании было подано и в прошлом году, во время и сразу после проведения "Броваллы-2016".
"Словами не выразить, насколько нам грустно по этому поводу, мы очень глубоко сожалеем и выражаем свое осуждение, - сказано в пресс-релизе фестиваля. - Это ненормально. Мы не потерпим такого на нашем фестивале".
"Сестринская община"
Британская группа Mumford & Sons заявила после своего выступления в прошлом году, что приедет на фестиваль снова только при условии, что женщинам на мероприятии гарантируют безопасность.
На фестивале в английском городе Рединг в прошлом году также зафиксированы два случая изнасилования. В мае 2017 года более 25 британских музыкальных фестивалей на день отключили свои вебсайты, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.
Идея "зон без мужчин" на фестивалях не нова. В прошлом году на британском фестивале Гластонбери было место только для женщин под названием "Сестринская община".
Как заявили тогда организаторы, ее создатели считают, что места только для женщин необходимы в мире, создаваемом в большинстве мужчинами.