В Швеции пройдет музыкальный фестиваль без мужчин

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Первый в Швеции фестиваль без мужчин состоится следующим летом, говорят организаторы

Шведский комик Эмма Кнюккаре организовывает "фестиваль без мужчин" как ответ на случаи насилия и сексуального домогательства на других музыкальных фестивалях.

Она предложила эту идею после ряда сообщений о сексуальных домогательствах на крупнейшем шведском фестивале "Бровалла". Из-за скандала он не состоится в следующем году.

"Что вы думаете насчет того, чтобы собрать по-настоящему крутой фестиваль, где нет мужчин?" - написала она в своем "Твиттере".

Она сказала, что фестиваль, нк который вход разрешат только женщинам, будет проводиться до тех пор, "пока все мужчины не научатся себя вести".

Через день после первого твита она подтвердила, что фестиваль состоится, написав: "Первый в Швеции фестиваль без мужчин будет следующим летом".

Она добавила, что в ближайшие дни соберет группу талантливых организаторов и проектных менеджеров для работы над фестивалем, и пообещала держать всех в курсе.

Полиция в этом году сообщала о нескольких случаях изнасилований и сексуальных домогательств в Норрчёпинге (170 км к югу от Стокгольма), где проходил фестиваль "Бровалла".

Целый ряд схожих заявлений о сексуальных домогательствах и сразу пять заявлений об изнасиловании было подано и в прошлом году, во время и сразу после проведения "Броваллы-2016".

"Словами не выразить, насколько нам грустно по этому поводу, мы очень глубоко сожалеем и выражаем свое осуждение, - сказано в пресс-релизе фестиваля. - Это ненормально. Мы не потерпим такого на нашем фестивале".

"Сестринская община"

Британская группа Mumford & Sons заявила после своего выступления в прошлом году, что приедет на фестиваль снова только при условии, что женщинам на мероприятии гарантируют безопасность.

На фестивале в английском городе Рединг в прошлом году также зафиксированы два случая изнасилования. В мае 2017 года более 25 британских музыкальных фестивалей на день отключили свои вебсайты, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Идея "зон без мужчин" на фестивалях не нова. В прошлом году на британском фестивале Гластонбери было место только для женщин под названием "Сестринская община".

Как заявили тогда организаторы, ее создатели считают, что места только для женщин необходимы в мире, создаваемом в большинстве мужчинами.