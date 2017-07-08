Иванка Трамп ненадолго заняла место отца на саммите G20

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эта фотография сделана до того, как Трамп покинул заседение по Африке

Дочь президента США Иванка Трамп ненадолго заняла место отца во время одного из заседаний представителей стран "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Это произошло в субботу, когда Трамп покинул заседание, посвященное Африке, чтобы провести переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Заняв место отца, Иванка Трамп оказалась в соседстве с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, этот случай можно назвать беспрецедентным, поскольку подобной ситуации в истории саммитов G20 не было.

Иванка Трамп, у которой есть свой рабочий кабинет в Белом доме, является советницей своего отца. Однако в случае, если лидер страны вынужден отсутствовать на одном из заседаний G20, его место обычно занимает должностное лицо более высокого ранга.

Правообладатель иллюстрации Twitter/@LanaLukash Image caption Иванку, сидящую на месте своего отца, сфотографировала шерпа от России в G20 Светлана Лукаш

Поступок Иванки Трамп и президента США вызвал негодование пользователей социальных сетей, посчитавших, что она не внесла сколько-нибудь заметного вклада в дискуссию о проблемах здравоохранения и миграции в Африке.

Многие пользователи социальных сетей подчеркивали, что Иванка Трамп не может сидеть за столом переговоров на саммите G20, поскольку ее лично никто никуда не избирал и до прихода в политику своего отца она была известна преимущественно как дизайнер одежды.

Некоторые пользователи обратили внимание на противоречие между ее поведением и словами, сказанными в одном из недавних интервью, о том, что она старается быть "вне политики".

Иванка Трамп ранее в субботу присутствовала на еще одном заседании G20, посвященном вопросам женского предпринимательства и финансов. В этой встрече также принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель и директор МВФ Кристин Лагард.

В апреле дочь Дональда Трампа Иванка участвовала в саммите "женской двадцатки" в Берлине. Для нее это была первая международная поездка после инаугурации отца. Во время саммита в Берлине Иванка Трамп произнесла речь в защиту своего отца, который, с ее слов, является ярым защитником семейных ценностей. По словам Иванки Трамп, она не узнает своего отца в нарисованном журналистами портрете Дональда Трампа как женоненавистника и человека с патерналистским отношением к женщинам.

Иванка присутствовала на многих встречах своего отца с мировыми лидерами, в том числе на переговорах с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Муж Иванки - Джаред Кушнер - был назначен старшим советником президента. Влияние супругов на президента Соединенных Штатов вызывает вопросы о конфликте интересов.