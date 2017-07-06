Обвиняемую по делу о гибели ребенка в ДТП в Балашихе задержали

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Очевидцы говорят, что автомобиль ехал быстро, а женщина разговаривала по телефону

Следственные органы задержали и требуют арестовать женщину, обвиняемую по делу об аварии в подмосковной Балашихе, в результате которой погиб шестилетний ребенок, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"В настоящее время женщина задержана… Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении под стражу", - цитирует Волк пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в конце апреля в подмосковной Балашихе. Автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 32-летняя Ольга Алисова, сбил ребенка во дворе. По показаниям очевидцев, автомобиль ехал быстро, а женщина разговаривала по телефону. Мальчик погиб на месте.

В крови погибшего ребенка, по данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Как рассказывал отец погибшего ребенка, он в течение нескольких недель добивался возбуждения уголовного дела. Кроме того отец жаловался, что на следующий день исчезли записи с камер, которые должны были снять произошедшее.

16 июня в отношении экспертов, составивших заключение об алкогольном опьянении мальчика, было возбуждено уголовное дело о халатности. На следующий день глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело из полиции в его ведомство.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".