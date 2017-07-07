Беспорядки в Гамбурге вспыхнули с новой силой, горят машины

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Гамбурге, где открывается саммит "большой двадцатки", утром в пятницу возобновились столкновения протестующих с полицией.

Участники беспорядков поджигают машины и блокируют улицы, сообщила полиция. Протестующих начали разгонять водометами.

"В настоящее время идет операция против агрессивно настроенных людей", - цитирует Франс пресс заявление полиции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В четверг запланированная мирная акция протеста переросла в стычки с полицией, в результате которых пострадали не менее 76 полицейских. Трое были отправлены в больницу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Столкновения начались, когда полиция попыталась задержать участников акции "Добро пожаловать в ад", лица которых были скрыты масками.

Правообладатель иллюстрации EPA

Саммит "большой двадцатки" стартует в Гамбурге 7 июля, на этот же день запланирована первая встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Правообладатель иллюстрации EPA

Безопасность в городе на время проведения саммита обеспечивают около 20 тысяч сотрудников полиции и спецслужб. Ожидается, что в акциях протеста могут принять участие до 100 тысяч человек.