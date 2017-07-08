Агитационный "субботник" Навального обернулся задержаниями

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Из многих российских городов приходят сообщения о задержании волонтеров с газетами и другими агитационными материалами за выдвижение оппозиционера Алексея Навального в президенты. В эти выходные, 8 и 9 июля, кампания Навального намеревалась устроить масштабную уличную агитацию.

Задержания произошли и в Москве. Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила о задержании в столице порядка 70 волонтеров. По данным полиции, они были задержаны "за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий".

Глава штаба оппозиционера Алексея Навального Николай Ляскин сообщил Русской службе Би-би-си о 60 задержанных волонтерах, занимавшихся агитацией. При этом он отметил, что почти все задержанные вскоре были отпущены из полиции, в большинстве случаев - без составления протоколов.

Агитировавших на улице волонтеров также задержали в Краснодаре, Тюмени, Иркутске.

В Новороссийске, по информации кампании, одного волонтера задержали, а на другого напал неизвестный мужчина в штатском.

В Екатеринбурге задержали юриста штаба Навального и изъяли листовки.

В Ижевске волонтеров, которые везли агитматериалы на машине, остановила ДПС под предлогом операции "Анаконда".

В Волгограде с обыском пришли в гараж, где хранится мебель штаба - об этом сообщает координатор волгоградского штаба Алексей Волков.

В Краснодаре за раздачу листовок задержан волонтер местного штаба. А в Уфе полиция проверяла велосипеды активистов по базе угнанных велосипедов.

Сотрудники барнаульского штаба сообщили во "ВКонтакте" об обыске. По их словам, сотрудники правоохранительных органов пересчитали и изъяли листовки и газеты.

В Санкт-Петербурге поставленный сторонниками Навального агиткуб исчез, а одного из волонтеров, работавшего возле него, избили, рассказывают местные активисты.

Есть города, в которых "субботник" сторонников Навального проходит без проблем.

"Большой субботник" - больше обысков

В эти выходные сторонники Навального решили провести "большой субботник": в 55 городах, где открыты и работают предвыборные штабы Навального, активисты собрались ставить на улицах агитационные кубы, раздавать газеты и агитировать прохожих.

После того как акция была заявлена, в несколько региональных штабов пришли сотрудники правоохранительных органов: они обыскивали штабы и изымали листовки, объясняя это тем, что агитация до объявления выборов незаконна.

В ходе визита в ночь на четверг в московский штаб кампании Навального сотрудники ОМОНа применили силу к дежурившему там активисту, после чего он оказался в НИИ Склифосовского с сотрясением мозга.

8 июля новостной портал Life опубликовал фотографии и видео неопрятных людей, похожих на бездомных, в футболках и с газетами кампании Навального. "Это совершенно точно не наши волонтеры, - заявил Би-би-си Николай Ляскин. - Я не знаю (как к ним попали газеты). Могу предположить, что это их совместная с полицией деятельность".

Оппозиционный политик и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в декабре 2016 года объявил о намерении выдвигаться в президенты на выборах-2018. С тех пор он ведет кампанию, открывая предвыборные штабы в крупных городах страны. На штабы не раз совершали нападения идеологические противники Навального и провокаторы, также туда под разными предлогами приезжала полиция. На самого Навального дважды нападали с зеленкой: из-за последнего случая у него серьезно пострадало зрение в одном глазу, из-за чего пришлось делать операцию.