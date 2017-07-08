Трамп назвал свою встречу с Путиным потрясающей

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Президент США Дональд Трамп назвал потрясающей свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в пятницу на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. Таким образом Трамп охарактеризовал первую официальную встречу двух президентов в ходе беседы с британским премьером Терезой Мэй.

Ожидалось, что встреча Трампа и Путина займет полчаса, но президенты проговорили больше двух часов.

После встречи представители обеих сторон подчеркивали, что она прошла в весьма доброжелательной атмосфере. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказали о переговорах по-разному: по словам Лаврова, Трампа успокоили заверения Путина, что Россия не организовывала никаких хакерских атак в ходе президентской кампании в США; Тиллерсон же такого не говорил.

Помимо возможного вмешательства России в американские выборы, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили и другие темы, вызывающие большую напряженность в отношениях двух стран: в частности, конфликт в Сирии и ситуацию на Украине.

За день до встречи с Путиным, выступая в Польше, Трамп высказался о России совсем не доброжелательно: он заявил, что призывает Россию прекратить дестабилизировать Украину и поддерживать враждебные режимы Сирии и Ирана, а также сказал, что Польша и США вместе борются с "дестабилизирующим поведением" Москвы.

"Потрясающий" (tremendous) - одно из любимых слов Трампа, которые тот употребляет в очень разных ситуациях: он говорил так о первом дне своего визита в Саудовскую Аравию, о своем финансовом состоянии и даже о ненависти, которую якобы несет в себе ислам. Согласно сайту YourDictionary, подсчитавшему любимые слова Трампа, "tremendous" находится на 16-м месте из 20.