Премьер Ирака объявил об освобождении Мосула

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Это важная победа для армии Ирака, которая три года назад в панике бежала из Мосула

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поздравил иракские войска с освобождением второго по величине иракского города Мосула от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".

"Главнокомандующий вооруженными силами Хайдер аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил героических бойцов и иракский народ с великой победой", - говорится в заявлении официального представителя премьер-министра.

Битва за город велась с 17 октября 2016 года.

Боевики ИГ захватили Мосул в июне 2014 года. После этого джихадисты взяли под контроль большую территорию Ирака и Сирии, на которой был объявлен так называемый халифат.

Но в последние десять месяцев ИГ было вынуждено отступать под натиском иракских правительственных войск.

В боях также участвовали бойцы курдской пешмерга, шиитские ополченцы и арабские суннитские отряды.

Наступление поддерживалось авиацией и военными советниками международной коалиции, руководимой США.

Важная победа иракской армии

До самого последнего момента боевики ИГ оказывали упорное сопротивление иракским войскам, которые несли серьезные потери при наступлении на город. При взятии Мосула погибло большое число мирных жителей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жители города с 2014 года оставались под гнетом "Исламского государства"

Около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Многие районы города превращены в руины.

Взятие иракской армией Мосула - серьезный удар по группировке, которая пытается создать некое подобие государства - удерживать под своим контролем определенную территорию и поддерживать на ней разветвленный административный аппарат.

Но это не означает, что "Исламское государство", запрещенное в ряде стран, в том числе и России, больше не представляет опасности.