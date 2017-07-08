Участники G20 не убедили Трампа соблюдать соглашение по климату

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время проведения саммита в Гамбурге вспыхнули протесты. Многие участники протестов выражали несогласие с позицией США по климату

Девятнадцать участников саммита "большой двадцатки" подтвердили взятые на себя обязательства по сокращению выброса парниковых газов, несмотря на заявленное намерение США выйти из Парижского соглашения по климату.

Переговоры по вопросу выполнения обязательств в рамках климатического соглашения чуть было не зашли в тупик, однако в итоге участники встречи смогли найти компромиссное решение.

В итоговом заявлении говорится, что хотя президент США Дональд Трамп намерен отказаться от соглашения, остальные 18 промышленно развитых стран, а также Евросоюз в качестве коллективного члена, подтверждают свою готовность выполнять условия, установленные соглашением по климату, которое направлено на сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов.

"Мы принимаем во внимание решение США выйти из Парижского соглашения", - сказано в итоговом заявлении. Участники встречи подчеркнули, что, тем не менее, с их точки зрения, соглашение не подлежит пересмотру.

Также участники переговоров выразили надежду на то, что США будут стремиться к более тесному сотрудничеству с другими странами и постараются более эффективно использовать природное топливо, применяя специальные технологии для очистки выбросов.

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что она не изменила своего мнения и по-прежнему осуждает позицию Трампа относительно Парижского соглашения.

Похожая ситуация из-за позиции США сложилась в мае, во время саммита стран "большой семерки" в Италии. Тогда участники встречи так и не смогли достичь согласия по поводу соблюдения Парижского соглашения по климату.

Шесть стран-членов "большой семерки" - Британия, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония - подтвердили свою готовность выполнять условия, установленные соглашением по климату, которое направлено на сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов.

Однако США отказались подтвердить готовность выполнять обязательства, взятые при подписании соглашения. В начале июня Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из него вовсе.

Парижское соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, а также выделение к 2020 году развивающимся странам 100 млрд долларов на решение проблем экологии.

Парижское соглашение в декабре 2015 года подписали представители более 170 стран. В апреле прошлого года Парижское соглашение подписала Россия. США и Китай официально присоединились к соглашению в сентябре 2016 года. США обязались сократить выбросы парниковых газов на 26-28% к 2025 году по сравнению с уровнем 2005 года.

На долю США в прошлом году приходилось около 14% мировых выбросов парниковых газов.