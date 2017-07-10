Трамп передумал сотрудничать с Россией по кибербезопасности

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На полях саммита G20 в Гамбурге американский президент впервые встретился с российским президентом Владимиром Путиным

Президент США пояснил в "Твиттере", что хотя идея создания совместной с Россией рабочей группы по кибербезопасности обсуждалась во время его встречи с президентом Путиным в Гамбурге, никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали рабочую группу по кибербезопасности, не значит, что я считаю, что она может быть создана. Не может", - написал Трамп в своем микроблоге.

В воскресенье Трамп по итогам саммита "Большой двадцатки" сообщил в "Твиттере", что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным вопрос создания рабочей группы по кибербезопасности, которая помогла бы оградить две страны от атак хакеров.

Российский президент, в свою очередь, заявил, что договоренность о создании такой рабочей группы уже достигнута.

"Мы договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать над тем, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств, прежде всего в данном случае речь идет о России и США", - цитирует Путина РИА Новости.

Министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею создания рабочей группы, отметив, что это "серьезное достижение" для Трампа. Он полагает, что Вашингтону крайне важно наладить сотрудничество с Россией по вопросам кибербезопасности.

Однако идея сотрудничества с Москвой в таком формате вызвала резкую критику как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.

Сенатор-республиканец Марко Рубио сравнил подобное сотрудничество с партнерством с сирийским президентом Башаром Асадом по вопросу химического оружия.

"Это не самая глупая идея, о которой мне приходилось слышать, но очень к ней близка", - так прокомментировал возможность создания рабочей группы сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Под огромным прессингом"

Представитель президента России (шерпа) в G20 Светлана Лукаш пояснила, что обсуждение вопроса создания рабочей группы не означает немедленного ее создания. По ее словам, страны могут выйти на этот уровень сотрудничества позже.

"Возможно, Трамп еще не готов [к совместной работе] на этом этапе", - предположила Лукаш.

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил отказ Трампа от создания рабочей группы огромным прессингом, под которым, по его мнению, работает американский лидер.

"Перед лицом тотальной оппозиции совместной группе по кибербезопасности Трамп дал задний ход. Действует под огромным прессингом. Не его вина, а беда", - написал Пушков в своем микроблоге.

На полях саммита G20 в Гамбурге американский президент впервые встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

Трамп назвал встречу потрясающей, а Путин рассказал, что президент США "принял к сведению и согласился" с позицией России относительно обвинений во вмешательстве в американские выборы. Российский лидер также сообщил, что Трамп задавал много вопросов и его "реально интересовали какие-то детали" предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

Утверждения о сговоре между командой Трампа и российскими чиновниками во время выборов в США преследуют главу государства все первые пять месяцев его пребывания в должности президента.

Американские следователи также изучают, не повлияли ли российские хакеры на избирательные системы американских штатов, чтобы помочь Трампу победить. Москва отрицает возможную вовлеченность в хакерские атаки.