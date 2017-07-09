Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" стал священником

Правообладатель иллюстрации PACEMAKER Image caption Футболист зарабатывал более $700 тысяч в год, но теперь принял обет бедности

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн принял сан священника Римской католической церкви. Он присоединился к Доминиканскому ордену в Дублине.

Малрайн также принял обет бедности. Когда он был футболистом, его заработок достигал более 700 тысяч долларов.

В священники Малрайна посвятил архиепископ Йозеф Августин Ди Нойя, который прибыл из Рима для церемонии. В октябре прошлого года бывшего футболиста посвятили в дьяконы.

Дебют Малрайна в "Манчестер Юнайтед" состоялся в 1997 году после успеха в юниорской команде. Два года спустя он перешел в "Норвич Сити", однако там его карьеру омрачили многочисленные травмы.

Уроженец Белфаста 27 раз выходил на поле в составе сборной серверной Северной Ирландии, а завершил футбольную карьеру в 2009 году

Он начал путь к рукоположению в епархиальной семинарии Святого Малахия в Белфасте.

Бывший футболист два года изучал философию в Королевском университете Белфаста и институте Мэривейл. Затем он год изучал теологию в Папском Григорианском университете в Риме.

В 2012 году он поступил в дом послушников в Корке, Ирландия.