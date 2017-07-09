Актер из сериала "Настоящая кровь" умер в 39 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актер сыграл яркую роль в сериале "Настоящая кровь"

Американский актер Нелсан Эллис скончался 8 июля в возрасте 39 лет. Это подтвердил Би-би-си его агент.

Эллис умер в результате осложнений, вызванных сердечной недостаточностью. У Эллиса остались бабушка, отец и сын, а также семь братьев и сестер.

Актер был звездой популярного американского сериала "Настоящая кровь", который шел на канале HBO в 2008-2014 годы.

"Он обладал замечательным талантом, его слова и деяния навсегда останутся в нашей памяти", - передает слова его менеджера Эмили Герсон Сейнс the Hollywood Reporter.

"Мы ужасно опечалены новостью о смерти Нелсана Эллиса", - гласит официальное сообщение HBO. "Он был давним членом семьи HBO, мы нежно помним его новаторскую роль Лафайета Рейнольдса", также говорится в сообщении.

Эллис появился в сериале "Настоящая кровь" в 2008 году в роли повара в местном ресторане. Его персонаж был харизматичным гомосексуалом, который мог общаться с призраками.

Он также играл в фильме "Прислуга" 2011 года вместе с Виолой Дэвис и Октавией Спенсер. Кроме того, Эллис исполнил роль Мартина Лютера Кинга - младшего в драме режиссера Ли Дэниелса "Дворецкий" 2013 года.

Спенсер выразила соболезнования у себя в "Твиттере": "Только что узнала, что мы потеряли @OfficialNelsan. Мое сердце болит о его детях и семье".

Дань уважения актеру также отдали и другие звезды "Настоящей крови": Майкл Макмиллиан, Лорен Боулз, Кристин Бауэр и Джо Манганьелло.

Манганьелло написал, что он "разбит потерей друга". Бауэр же написала в "Инстаграме", что Эллис был "одним из милейших и талантливейших людей", что она встречала. - "Ужасная потеря для нас всех".

Макмиллиан сказал, что "ошеломлен" и "опустошен" новостями о смерти Эллиса.