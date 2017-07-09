Сын и зять Трампа встречались с "близким к Кремлю юристом"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп-младший

Сын, зять и бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа в 2016 году встречались с российским юристом Натальей Весельницкой, утверждают американские газеты Washington Post и New York Times. Оба издания называют ее человеком, связанным с Кремлем.

По данным New York Times, встреча состоялась в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года - то есть за несколько месяцев до победы миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах.

С американской стороны в ней участвовали сразу три близких к Трампу человека - его сын Дональд Трамп-младший, зять Джаред Кушнер и (на тот момент) глава избирательного штаба бизнесмена Пол Манафорт.

Представители Трампа-младшего и Кушнера подтвердили журналистам факт встречи с Весельницкой, отметив при этом, что встреча была короткой (около получаса). Представители Манафорта отказались от комментариев.

Сама Весельницкая также подтвердила New York Times факт встречи в Трамп-тауэр, но настаивает на том, что связанные с выборами вопросы на ней не обсуждались. Все участники встречи заявляют, что ее темой был запрет усыновления американцами детей из России.

Журналисты New York Times утверждают, что Весельницкая известна как противница "закона Магнитского" и пытается пролоббировать его отмену. Именно этот закон и стал поводом для введения Россией запрета на усыновление российских сирот американцами.

Издание также отмечает, что среди клиентов Весельницкой были крупные российские госкомпании, а также прямо заявляет, что юрист якобы связана с российскими властями, так как нередко работала над продвижением их инициатив.

При этом газета не приводит никаких документальных подтверждений тому, что Весельницкая действительно связана с Кремлем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джаред Кушнер (слева) - не только зять, но и советник Дональда Трампа

В статье отмечается, что встреча с Весельницкой - самый ранний из подтвержденных контактов людей, входящих в близкий круг Трампа, с представителями России, однако отмечает, что, скорее всего, она не нарушает никаких законов.

По данным издания, по закону никто из троих не обязан был раскрывать содержание встречи - при этом как минимум Кушнер пусть и с опозданием, но уведомил американские власти по крайней мере о самом факте этой встречи.

Утверждения о сговоре между командой Трампа и российскими чиновниками во время выборов в США преследуют главу государства все первые пять месяцев его пребывания в должности президента.

Американские следователи также изучают, не повлияли ли российские хакеры на избирательные системы американских штатов, чтобы помочь Трампу победить. Москва отрицает свою возможную вовлеченность в хакерские атаки.