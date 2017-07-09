Умер художник Илья Глазунов

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В ночь на 9 июля в возрасте 87 лет скончался художник Илья Глазунов.

Об этом сообщила супруга художника Инесса Орлова.

Российский живописец и график Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Его отец Сергей Глазунов был историком, доцентом Ленинградского государственного университета.

В 1956 году, будучи студентом Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, Глазунов получил Гран-при на международном конкурсе в Праге, что послужило основанием для проведения его первой персональной выставки, состоявшейся в Москве в 1957 году.

В 1958 году он познакомился с поэтом, автором гимна СССР Сергеем Михалковым, который, по выражению художника, стал его благодетелем.

Глазунов известен своими иллюстрациями к книгам русских классиков и историческими полотнами, снискавшими художнику широкую известность в 70-х годах и вызвавшими противоречивые отклики.

В 1996-1999 годах Глазунов был художественным руководителем работ по реставрации Большого Кремлевского дворца.

Он был основателем и ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества. В 2004 году была открыта Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова.

Илья Глазунов был отмечен многочисленными российскими и иностранными наградами, он был действительным членом академии художеств России, членом Королевских академий художеств Мадрида и Барселоны.

Глазунов был женат на Нине Виноградовой-Бенуа (умерла в 1986 году).

Его дети Иван и Вера также стали художниками.

Отпевание Глазунова, по предварительным данным, пройдет в храме Христа Спасителя.