Несмотря на разногласия, Трамп назвал саммит G20 потрясающим успехом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Трампа, Ангела Меркель "чудесно" провела саммит

Президент США Дональд Трамп назвал прошедший в Германии саммит "Большой двадцатки" потрясающим успехом, несмотря на разногласия США с остальными странами по вопросу изменения климата.

В совместном заявлении лидеры 18 стран и ЕС официально признали решение США выйти из Парижского соглашения по климату.

При этом они подчеркнули, что остальные члены "двадцатки" по-прежнему привержены договоренностям.

В заявлении также говорится, что США будут стараться тесно сотрудничать с другими странами, чтобы помочь им более экологичным и эффективным способом добывать и использовать ископаемое топливо.

В Парижском соглашении заложены ограничения выбросов парниковых газов с целью сдержать глобальное повышение температур.

В конце пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, принимавшая саммит в Гамбурге, заявила, что все еще сожалеет о позиции президента Трампа по этому вопросу.

Меркель поблагодарила остальные 19 стран, выступивших против пересмотра соглашения.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил, что ратификация Парижского соглашения его страной находится теперь под вопросом, так как выход из него США ставит под угрозу выплату компенсаций развивающимся странам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эрдоган заявил, что позиция США в отношении Парижского соглашения ставит под вопрос перспективы подписания договора Турцией

Эрдоган заявил, что когда Турция подписывала соглашение, Франция пообещала Анкаре компенсации за часть издержек, связанных с выполнением условий договора.

"Мы сказали, если так и будет, соглашение пройдет через парламент. В противном случае оно не пройдет", - сказал Эрдоган на пресс-конференции, отметив, что парламент пока не одобрил договор.

Дональд Трамп позже написал в "Твиттере": "Саммит "Большой двадцатки" обернулся потрясающим успехом и был чудесно проведен канцлером Ангелой Меркель. Спасибо!"

Встреча с Путиным

На полях саммита американский президент также впервые встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

Трамп также назвал ее потрясающей, а Путин рассказал, что его президент США "принял к сведению и согласился" с позицией Россией относительно обвинений во вмешательстве в американские выборы.

Российский лидер также сообщил, что Трамп задавал много вопросов и его "реально интересовали какие-то детали".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Москва и Вашингтон по-разному описывают встречу двух лидеров.

"Я, насколько был в состоянии ответить, - ответил на все эти вопросы, рассказал ему о своих диалогах на этот счет с предыдущей администрацией, в том числе о моих разговорах с президентом Обамой. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился", - рассказал Путин. При этом российский президент подчеркнул, что вопрос о том, как Трамп воспринял его объяснения, лучше задать самому президенту США.

Газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что президенты обсуждали тему предполагаемого вмешательства около 40 минут и разговор был напряженным: в какой-то момент, по словам источника, Путин громко потребовал доказательств этих обвинений, после чего Трамп предложил перейти к другим темам.

Американские обозреватели отмечают, что Путину удалось избежать обсуждения самой щекотливой темы - российского участия в украинском конфликте. По сведениям New York Times, ссылающейся на официальные источники, украинская тема на этой встрече не поднималась.