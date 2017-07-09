Сторонники Навального сообщили о задержании почти 50 активистов

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption "Агитационный субботник" сторонников Навального продолжается второй день

В Москве задержаны 48 волонтеров с газетами и другими агитационными материалами за выдвижение оппозиционера Алексея Навального в президенты, сообщил Русской службе Би-би-си глава московского штаба политика Николай Ляскин.

Среди задержанных - по меньшей мере четверо несовершеннолетних.

В эти выходные, 8 и 9 июля, сторонники Навального устраивают "агитационный субботник".

"Было буквально пять-семь задержаний, потом долгое время ничего не было. А потом кто-то, видимо, дал приказ, что это вы сегодня не задерживаете. И прям начались такие массовые задержания, они как с цепи сорвались", - рассказал Ляскин.

О портала "ОВД-инфо" пока есть данные о 16 задержанных.

Днем ранее во время агитационной кампании сторонников Навального были задержаны около 70 человек, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

По данным полиции, они были задержаны "за совершение правонарушений, связанных с нарушением порядка проведения публичных мероприятий".

"Большой субботник" - больше обысков

В эти выходные сторонники Навального решили провести "большой субботник": в 55 городах, где открыты и работают предвыборные штабы Навального, активисты собрались ставить на улицах агитационные кубы, раздавать газеты и агитировать прохожих.

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После того как акция была заявлена, в несколько региональных штабов пришли сотрудники правоохранительных органов: они обыскивали штабы и изымали листовки, объясняя это тем, что агитация до объявления выборов незаконна.

В ходе обысков в ночь на четверг в московском штабе кампании Навального сотрудники ОМОНа применили силу к дежурившему там активисту, после чего он оказался в НИИ Склифосовского с сотрясением мозга.

Оппозиционный политик и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в декабре 2016 года объявил о намерении выдвигаться в президенты на выборах-2018.

С тех пор он ведет кампанию, открывая предвыборные штабы в крупных городах страны. На штабы не раз совершали нападения идеологические противники Навального и провокаторы, также туда под разными предлогами приезжала полиция.

На самого Навального дважды нападали с зеленкой: из-за последнего случая у него серьезно пострадало зрение в одном глазу, из-за чего пришлось делать операцию.