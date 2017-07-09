В Чечне назвали ложью сообщения об убийствах задержанных

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Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал ложью публикацию "Новой газеты" о массовых убийствах задержанных в регионе.

"Я абсолютно уверен в том, что это не подкрепленная никакими доводами, источниками и доказательствами ложь, которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску. Я всегда об этом говорил и повторяю в очередной раз", - заявил Умаров телеканалу "Дождь".

В воскресенье "Новая газета" опубликовала имена 27 человек, которые, по данным издания, после задержания чеченскими властями были убиты в ночь на 26 января.

По информации издания, этих людей задержали в разных районах Чечни и расстреляли, когда они находились на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмат-Хаджи Кадырова (ППСП им. Кадырова).

Позже уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила РБК, что ранее получила от "Новой" информацию о массовых убийствах задержанных и передала ее президенту России Владимиру Путину вместе со сведениямм о предполагаемых расправах над геями в Чечне.

По словам Москальковой, власти установили, что два человека из списка "Новой газеты" не проживали в Чечне, в настоящее время идет проверка данных о других людях. Омбудсмен отметила, что она проводится "медленнее, чем могла бы".

В четверг Москалькова сообщила, что получила ответ Следственного комитета России по результатам проверки сообщений о предполагаемом преследовании геев в Чечне.

"В нем говорится, что ими не установлены факты, подтверждающие насильственные действия в отношении (таких) лиц, в связи с тем, что у них отсутствуют конкретные данные по этим гражданам", - сказала она, добавив, что ответ является промежуточным.

В начале апреля "Новая газета" опубликовала расследование, в котором говорилось, что в Чечне происходят массовые задержания мужчин, заподозренных в гомосексуальности. Кроме того, в расследовании утверждалось, что по меньшей мере трое мужчин были убиты. Издание также сообщило, что в Чечне существуют секретные тюрьмы, где незаконно удерживают и пытают геев.

Власти Чечни, в том числе глава республики Рамзан Кадыров, отрицали существование кампании против гомосексуалов и наличие специальных тюрем для геев. Более того, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, которого правозащитники заподозрили в причастности к пыткам, заявил, что в республике вовсе не существует геев.