Илон Маск показал новый электрокар Tesla Model 3

Правообладатель иллюстрации Twitter/Elon Musk Image caption Базовая версия Tesla Model 3 будет стоить 35 тысяч долларов

Основатель и глава американской компании Tesla Илон Маск опубликовал первые фото новой, третьей серийной модели электромобиля, который только сошел со сборочного конвейера.

Маск опубликовал первое фото Tesla Model 3 в "Твиттере". Затем предприниматель выложил там же изображение автомобиля у ворот завода Tesla в Калифорнии.

Tesla Model 3 должна стать первой массовой моделью электромобиля Маска, а первые 30 его владельцев смогут сесть за руль уже 28 июля.

После этого четырехдверный автомобиль поступит в широкую продажу по базовой цене 35 тысяч долларов, что почти вдвое ниже цен на ныне выпускаемые машины компании.

Капитализация компании Tesla почти удвоилась за период с декабря по конец июня в результате поддержки инвесторами стратегии Маска по трансформации своей компании, до сих пор занимавшей нишу роскошных электромобилей, в сферу массового производства.

Однако в последние недели котировки акций компании пошли вниз. В последнем финансовом году убытки компании составили 889 млн долларов.

Правообладатель иллюстрации Twitter/Elon Musk Image caption Первое черно-белое фото нового электрокара

Число регистраций новых автомашин марки Tesla в Калифорнии, которая всегда была самым крупным рынком для электромобилей, снизилось на 24% в апреле по сравнению с апрелем 2016 года.

При этом компания Tesla сообщила, что объемы поставок всех ее моделей за первую половину 2017 года возросли до 47100, что соответствовало прогнозам.

На прошлой неделе автопроизводитель Volvo объявил, что станет первой традиционной автомобилестроительной компанией, которая пойдет на полный отказ от моделей с двигателями внутреннего сгорания за счет перехода на производство гибридных моделей и электромобилей.