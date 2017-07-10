Пожар в Кэмдене: легендарный лондонский рынок едва не сгорел

  • 10 июля 2017
Camden Lock Market fire Правообладатель иллюстрации Luis DjLauk

10 пожарных машин и 70 пожарных потребовалось для того, чтобы потушить пожар на популярном среди туристов и жителей столицы рынке Кэмден Лок на севере Лондона.

По словам очевидцев, пожар начался ночью, и пламя распространялось так быстро, что грозило перекинуться на соседние здания.

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Пожар в Кэдмен Лок: легендарный рынок едва не уничтожило огнем

В службе скорой помощи сообщили, что к ним никто не обращался, однако на месте пожара дежурили врачи. К месту происшествия прибыла также полиция Большого Лондона.

Полиция перекрыла соседние улицы Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Полиция перекрыла соседние улицы

"Я проходила мимо, когда увидела пламя, и сразу же туда стали съезжаться пожарные и полиция, все происходило очень быстро, - рассказывает 24-летняя Джоан Райбс. - Мы попросили полицейских перекрыть движение, потому что огонь мог перекинуться на соседние здания, и это было очень опасно. Посмотреть на пожар собралось много людей, но мы боялись, что в любое время может произойти взрыв, потому что там были рестораны и кухни".

Рынок Кэмден Лок занимает обширную территорию и включает несколько зданий Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Рынок Кэмден Лок занимает обширную территорию и включает несколько зданий
Пожарные не дали огню перекинуться на соседние здания Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Пожарные не дали огню перекинуться на соседние здания

По словам представительницы полиции, когда офицеры прибыли к месту происшествия, там уже работали пожарные. О пострадавших на данный момент ничего не известно.

Около 3 часов ночи пожарная служба Лондона сообщила, что "пожар взят под контроль, однако расчеты будут находиться на месте до утра и продолжать тушение". О причинах возгорания пока ничего не сообщается.

Хотя пожар взят под контроль, тушение продолжается, чтобы помешать новому воспламенению Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Хотя пожар взят под контроль, тушение продолжается, чтобы помешать новому воспламенению

За последние несколько лет в районе рынка Кэмден Лок, который занимает значительную территорию, было уже два крупных пожара.

8 февраля 2008 года от огня сильно пострадал паб "Холи Армз", популярный среди многих знаменитостей, а также шесть магазинов и 90 рыночных ларьков.

В мае 2014 года около 600 посетителей рынка Стэйблз вынуждены были срочно спасаться от пожара.

Этот рынок, размещенный в историческом здании, где раньше была ветеринарная клиника для лошадей и Пикфордские конюшни, горел два часа.

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