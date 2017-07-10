Премьера балета Серебренникова "Нуреев" в Большом перенесена на май

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Премьера балета должна была состояться 11 июля

Директор московского Большого театра объяснил отказ от анонсированной на 11 июля премьеры балета "Нуреев" режиссера и сценографа Кирилла Серебренникова плохим качеством постановки.

Как передает корреспондент Би-би-си, Владимир Урин на брифинге уточнил, что речь идет не об отмене, а о переносе премьеры на 4-5 мая 2018 года.

О том, что постановка, посвященная знаменитому советскому танцору Рудольфу Нурееву, не состоится, Большой театр объявил в субботу, 8 июля.

Режиссер Серебренников не комментировал в СМИ решение об отказе от премьеры "Нуреева". В воскресенье на встрече с сотрудниками "Гоголь-центра" он заявил, что "только что вернулся со спектакля, которого не будет, на спектакль, которого не было" - имея в виду постановку "Сон в летнюю ночь", в существовании которой ранее усомнились следователи.

"Какие-то люди пытаются нам внушить, что нас не существует, что нас нет, и все, что мы делаем - это не столь важно", - сказал режиссер. На брифинг в Большой театр он не пришел, несмотря на приглашение.

"Были в полном унынии"

Как следует из слов директора Урина, отмена премьеры не связана со скандалом вокруг режиссера Серебренникова и возглавляемого им "Гоголь-центра" - спектакль просто оказался не готов к показу.

"Это не просто балетный спектакль, это спектакль с хором, оперными солистами и большой массовкой. Кирилл Семёнович [Серебренников] взял это на себя. И мы начинаем выпускной период. Прохода нет, вместо одного акта - половина. Не собирается все вместе", - сказал Урин.

Image caption По словам директора Большого театра, претензии возникли не к постановке Серебренникова, а к хореографическому исполнению

"По качеству балета мы поняли, что это плохо. И мы поняли, что нам надо два, а лучше три состава исполнителей. Мы были в полном унынии от того, что увидели", - добавил он.

По словам директора Большого театра, вины Серебренникова в этом нет, претензии возникли не к постановке, а к хореографическому исполнению. Тема, за которую взялся Кирилл Серебренников, изначально была очень сложной.

"Дело в том, что когда мы сделали "Героя нашего времени" вместе с командой Серебренникова, мы подумали о Нурееве - это фигура неоднозначная и рассказать о ней будет непросто. Я понимал, что там будет соответствующая тема, которая может вызвать неприятие у отдельных людей", - сказал Владимир Урин.

"Никаких финансовых потерь абсолютно нет, спектакль состоится через 8 месяцев", - добавил он.

Режиссер Кирилл Серебренников с 2012 года возглавляет московский театр "Гоголь-центр", спектакли которого не раз вызывали бурные споры и полемику среди зрителей, критиков и представителей власти.

Image caption Рудольф Нуреев. Архивное фото 1963 года

В мае Следственный комитет России провел в квартире Кирилла Серебренникова и "Гоголь-центре" обыски. Позже обысков режиссера отвезли на допрос.

В СКР заявили, что обыски были проведены в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств "неустановленными лицами" из автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Никаких финансовых потерь нет, спектакль состоится через 8 месяцев, заявляет руководство "Большого театра"

По версии следствия, люди из руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей (3,3 млн долларов), которые государство выделило в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства в России.

На данный момент в деле фигурируют трое главных подозреваемых - бывший директор "Гоголь-центра" и бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский (он заключен под стражу), бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин (находится под домашним арестом) и бывший главный бухгалтер Нина Масляева (находится под стражей, заключила досудебное соглашение и сотрудничает со следствием).

Сам Серебренников проходит по делу свидетелем.

В защиту Серебренникова выступили десятки театральных деятелей, в том числе директор Большого театра Владимир Урин.