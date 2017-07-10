Экс-глава британской спецслужбы: Россия может положить конец кибератакам

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Роберт Хэнниген покинул пост главы GCHQ весной этого года

Российские власти могут положить конец кибератакам, заявил в интервью Би-би-си бывший глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберт Хэнниген.

Россию обвиняли в попытках с помощью кибератак повлиять на ход избирательной кампании в США, а также возможном вмешательстве в европейские выборы. Россия все обвинения последовательно отвергает.

По мнению Хэннигена, не за всеми кибернападениями последнего времени стоят российские власти, однако источником нападений все равно является деятельность государственных органов.

"Там существует частичное смешение государственных структур и организованной преступности в чрезвычайно коррумпированной системе, которая поощряет расцвет преступной деятельности", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как можно противостоять угрозам, Хэнниген заявил, что это необязательно должны быть контратаки в киберпространстве.

"К этому, может быть, придется прибегнуть в будущем, и американцы уже обсуждали этот вопрос, но это могут быть санкции и другие подобные меры, направленные на то, чтобы установить четкие "красные линии", чтобы дать понять, что подобное поведение неприемлемо", - сказал он.

Осенью прошлого года британские спецслужбы заявили, что российские хакеры пытались атаковать сайты правительства и телекомпаний Соединенного Королевства.

Сообщалось, что Центр правительственной связи Великобритании смог нейтрализовать действия хакеров. Считается, что атаки были организованы группой Fancy Bears, которая, вероятно, имеет отношение к российской разведке.

GCHQ занимается радиоэлектронной разведкой и обеспечивает защиту информации государственных органов Великобритании.