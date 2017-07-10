Повреждение интернет-кабеля обходится Сомали в $10 млн в сутки

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Власти Сомали заявили, что отсутствие интернета в стране, связанное с повреждением подводного волоконно-оптического кабеля, обходится стране в 10 млн долларов ежедневно.

Повреждение кабеля две недели назад привело к отключению интернета на юге страны.

Министр по телекоммуникациям Абди Ансур Хассан назвал отключение интернета "большим бедствием", которое обошлось Сомали уже в 130 млн долларов.

По его словам, сейчас продолжаются ремонтные работы по восстановлению связи и доступ к интернету будет восстановлен уже на этой неделе.

В стране, которая ослаблена продолжающейся почти 30 лет гражданской войной, весьма ограниченный доступ к всемирной сети: в 2014 году только 1,6% населения имели доступ к интернету.

В этом же году на юге Сомали доступ к технологии мобильной связи третьего поколения (3G) был приостановлен из-за угроз нападения боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб". Запрет на работу мобильной связи 3G действует до сих пор.

Жителям Сомали доступен также спутниковый интернет, но многие жалуются на его дороговизну и медленную работу.

В основном жители страны пользуются услугами интернет-кафе, которые весьма популярны в городах. За сравнительно небольшую плату они предоставляют доступ к скоростному интернету.