Главный редактор издания Republic покидает свой пост

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Малкова занимала должность главного редактора с августа прошлого года

Главный редактор российского интернет-издания Republic Ирина Малкова приняла решение покинуть свой пост. Об этом сама Малкова сказала Русской службе Би-би-си.

По словам Малковой, она решила уйти, чтобы заняться собственным проектом. Она уже объявила о своем решении коллективу.

Малкова уточнила, что покинет свою должность до конца июля.

Новым главным редактором станет Максим Кашулинский, который сейчас занимает пост издателя, сообщила Малкова. Кашулинский работал на должности главреда и до прихода Малковой.

По словам собеседников Би-би-си в Republic, издания также покинут заместители Малковой Павел Миледин и Петр Мироненко. Мироненко подтвердил Русской службе Би-би-си свой уход.

Малкова возглавила Republic в августе 2016 года. Тогда издание называлось Slon Magazine. До этого Малкова занимала должность заместителя главного редактора РБК.

Вместе с Малковой в Republic на должности заместителя главного редактора пришли еще двое выходцев из РБК - Миледин и Мироненко.

В мае 2016 года шеф-редактор российского медиахолдинга РБК Елизавета Осетинская, главный редактор информагентства РБК Роман Баданин и главный редактор газеты РБК Максим Солюс покинули издание. Вслед за ними ушла значительная часть команды.

Портал Slon.ru был запущен в 2009 году, первым главным редактором сайта был журналист Леонид Бершидский. Инвестор проекта - бизнесмен Александр Винокуров, который также владеет телеканалом "Дождь".

Дозвониться до Винокурова и Кашулинского в момент написания новости не удалось.