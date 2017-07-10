Большой перенес премьеру "Нуреева" после разговора с Мединским

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Министр культуры Владимир Мединский обсуждал балет "Нуреев" Кирилла Серебренникова с директором Большого театра Владимиром Уриным, подтвердили в министерстве.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что премьеру спектакля отменили по распоряжению Мединского, увидевшего в нем пропаганду "нетрадиционных сексуальных отношений".

Министр и директор Большого театра провели телефонный разговор, в котором они "в том числе обсуждали балет "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова", говорится в заявлении министерства, опубликованном РИА Новости.

"Разговор был долгий, обстоятельный. Наверное, речь шла и о постановке", - сказала Русской службе Би-би-си пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева.

"Но запреты и цензура - не стиль работы министерства культуры", - подчеркнула она.

Заместитель министра культуры Александр Журавский заявил Русской службе Би-би-си, что не может прокоммментировать содержание разговора Мединского с Уриным.

При этом Журавский подчеркнул, что решение об отмене спектакля было "личным решением господина Урина".

О том, что запланированная на ближайший вторник, 11 июля, премьера "Нуреева" переносится на неопределенный срок стало известно в субботу, 8 июля. В понедельник директор Большого театра сообщил журналистам, что премьера откладывается до 4-5 мая 2018 года.

После пресс-конференции Урина агентство ТАСС сообщило, ссылаясь на близкий к министерству культуры источник, что перенос премьеры связан с распоряжением Мединского и "содержанием спектакля, который выглядит как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений".

Пресс-секретарь Мединского скептически отнеслась к сообщению ТАСС. "Близких источников может быть много, это могут быть совершенно разные люди из разных кругов", - сказала она.

О том, что премьеру постановки отменили, усмотрев в ней пропаганду гомосексуализма, сообщал также телеканал "Дождь" со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Причиной отмены спектакля стало то, что он, "так сказать, про "свободу гомосекусуалистам!", и показывать такой спектакль в Большом театре именно сейчас "выглядело бы как провокация", цитировал телеканал своего собеседника.

Первый заместитель Мединского Владимир Аристархов сказал Би-би-си, что ему ничего неизвестно о разговоре министра с директором театра и переносе спектакля.

Сам Урин назвал информацию об отмене спектакля "Нуреев" по личному распоряжению Мединского провокацией.

"Вдруг возник напряженно-политический контекст вокруг всего этого. Я своей профессиональной деятельностью клянусь, что такого звонка [от Мединского] не было, никаких указаний не давалось. Кто пускает такие провокации, мне трудно сказать", - сказал он РБК.

Позже ситуацию прокомментировал сам Мединский. "Мы с Владимиром Георгиевичем [Уриным] разговаривали, я это решение [о переносе премьеры балета] полностью поддерживаю. Оно взвешенное и правильное, - сказал министр агентству ТАСС. - Министерство полностью доверяет руководству Большого театра в плане репертуарной политики".

Премьера спектакля "Нуреев" о сбежавшем из СССР выдающемся танцоре Рудольфе Нурееве должна была состояться 11 июля 2017 года, однако 8 июля было объявлено, что она переносится на неопределенный срок. Серебренников отказался комментировать отмену премьеры, заявив лишь, что "это решение театра".

В понедельник на пресс-конференции Урин объяснил перенос премьеры на май 2018 года. По его словам, спектакль просто оказался не готов к показу.

"По качеству балета мы поняли, что это плохо. И мы поняли, что нам надо два, а лучше три состава исполнителей. Мы были в полном унынии от того, что увидели", - заявил он.

Режиссер Кирилл Серебренников с 2012 года возглавляет московский театр "Гоголь-центр", спектакли которого неоднократно вызывали споры среди зрителей, критиков и представителей власти.

В мае Следственный комитет России провел в квартире Серебренникова и "Гоголь-центре" обыски в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств "неустановленными лицами" из автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".

На данный момент в деле трое главных подозреваемых - бывший директор "Гоголь-центра" и бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский (он заключен под стражу), бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин (находится под домашним арестом) и бывший главный бухгалтер Нина Масляева (находится под стражей, заключила досудебное соглашение и сотрудничает со следствием).

Сам Серебренников проходит по делу свидетелем.

Директор Большого театра в мае говорил журналистам, что направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором выразил несогласие с обысками в "Гоголь-центре" и квартире Серебренникова.

"Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера, это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую", - говорил Урин.