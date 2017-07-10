Большой пожар в торговом центре в Москве, есть пострадавшие

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Из торгового центра "РИО" эвакуировали несколько тысяч человек

В Москве на Дмитровском шоссе загорелся торговый центр "Рио". Пожару был присвоен четвертый ранг из пяти возможных, из торгового центра были эвакуированы несколько тысяч человек. Сейчас пожар уже потушили.

При пожаре пострадали по меньшей мере 14 человек, в том числе один ребенок. Они обратились за медицинской помощью, сообщали агентства ТАСС и Интерфакс.

Позже заммэра Москвы Петр Бирюков подтвердил информацию о госпитализации 14 человек. "Четверо из них находятся в тяжелом состоянии", - уточнил он.

"На данный момент пожар полностью потушен", - добавил Бирюков.

Ранее в сообщении на сайте управления МЧС было сказано, что сообщение о задымлении по адресу Дмитровское шоссе, 163А, корпус 1 поступило в 17:39. По этому адресу находится большой торговый центр "Рио".

В связи с плотным задымлением в здании пожару был присвоен четвертый ранг по пятибальной шкале.

Интерфакс ранее сообщал, что в здании могут оставаться люди. Четыре человека могут были в торговом центре, подтверждал позже глава столичного управления МЧС Илья Денисов.

Все четверы были "благополучно эвакуированы", позже сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

По информации агентства, очаг возгорания находился на цокольном этаже. Согласно сайту торгового центра "Рио", на цокольном этаже торгового центра расположены океанариум и "Экзоопарк".

Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, сообщает МЧС.

Причины возгорания пока неизвестны. Однако, по словам источника РИА Новости, задымление в торговом центре могло произойти из-за короткого замыкании в электрооборудовании, которое установлено на "минус первом этаже здания".

В тушении пожара участвовал пожарный поезд, сообщала пресс-служба РЖД.