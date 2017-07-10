Минобороны вновь отрицает связь с взятым в плен на Украине россиянином Агеевым

Правообладатель иллюстрации ODNOKLASSNIKI.RU Image caption Российское минобороны заявляет, что в Луганске российских военнослужащих "не было и нет"

Министерство обороны России вновь заявило, что попавший в плен в Луганской области на востоке Украины россиянин Виктор Агеев не является действующим военнослужащим. Таким образом российское военное ведомство отреагировало на первое интервью Агеева после задержания, которое было показано украинским телеканалом 1+1.

В сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО), которое приводит Интерфакс, говорится, что Агеев проходил службу по призыву, в прошлом году уволился в запас и "больше не имел к военной службе никакого отношения".

В интервью, вышедшем на телеканале 1+1 в воскресенье вечером, Агеев назвал себя военнослужащим воинской части 65246, расположенной в Новочеркасске. Он рассказал, что приехал в Ростовскую область в марте 2017 года, подписал контракт и пробыл в своей части четыре дня, после чего его переправили в Луганскую область Украины.

Агеев добавил, что у него нет информации, посылали ли в Донбасс по этой схеме других военнослужащих: "Я думаю, отправляли. Может быть и отправляли, но не моим рейсом".

Первой о задержании Виктора Агеева 27 июня сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на собеседников в украинском министерстве обороны и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

После этого министерство обороны России выступило с отрицанием того, что в Луганской области был взят в плен действующий российский военнослужащий. В ведомстве заявили, что Агеев был уволен в запас в мае прошлого года, а на контрактную службу не поступал.

В новом заявлении пресс-службы ЮВО ставятся под сомнение слова Агеева о подписании контракта за четыре дня. Согласно этому заявлению, поступлению на военную службу по контракту "предшествует длительная, более месяца, процедура подачи заявления, оформления документов".

"В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части № 65246, так как оно расположено в совершенно другом городе […] Агеев на видеокадрах украинского телеканала с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего", - говорится в этом сообщении.

Однако мать Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили Би-би-си, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Номер воинской части - 65246 - называли двое бывших сослуживцев Агеева.

В пресс-службе Южного военного округа заявляют также, что в Луганске российских военнослужащих "не было и нет".

При этом в личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба Би-би-си, Виктор Агеев на вопрос, не на Украине ли он находится, ответил: "Да, на Украине". А на уточняющий вопрос друга, чем он там занят, написал: "Контрактник. Платят достаточно".

Власти Украины и западных стран обвиняют Россию в оказании военной помощи вооруженным сторонникам самопровозглашенных ДНР и ЛНР и в прямом участии в вооруженном конфликте в Донбассе. Российские власти последовательно отрицают эти обвинения.