Клип Gangnam Style перестал быть самым популярным видео

Правообладатель иллюстрации Schoolboy/Universal Republic Records Image caption Танец Пак Чэ Сана обрел особенную популярность - его повторили миллионы людей: от генсека ООН Пан Ги Муна и британских военнослужащих до заключенных тюрьмы на Филиппинах и тайских моряков

Клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя Psy, из-за которого YouTube перешел на 64-битную систему подсчета просмотров, перестал быть самым популярным видео на YouTube. Его обошел по количеству просмотров видеоролик с песней See You Again из фильма "Форсаж 7".

Видео с песней, которую исполняют Уиз Халифа и Чарли Пут, насчитывет 2 895 552 454 просмотров, хит южнокорейца - 2 894 479 586.

Это означает, что общее количество времени просмотров See You Again составляет 21 759 лет. То есть, чтобы один человек посмотрел к данному моменту это видео столько раз, сколько оно было просмотрено на YouTube, он должен был бы начать смотреть видео во время последнего ледникового максимума.

Песня See You Again была записана для саундтрека к фильму "Форсаж 7", как дань памяти актеру Полу Уокеру, который трагически погиб в автокатастрофе в 2013 году, не успев закончить съемки в фильме.

За первые шесть месяцев после публикации видео посмотрели более миллиарда раз. В чарте Billboard Hot 100 песня удерживалась на первом месте в течение 12 недель и побила рекорд по длительности пребывания на вершине чарта среди рэп-композиций. See You Again также долго держалась на первой строчке чартов в Великобритании, Австралии, Австрии, Канаде, Германии, Ирландии, Новой Зеландии, Швейцарии и других странах.

Правообладатель иллюстрации Universal Studios Image caption Песня See You Again была записана для саундтрека к фильму "Форсаж 7", как память Полу Уокеру, трагически погибшему в автокатастрофе в 2013 году

Душераздирающая баллада стала самой продаваемой песней в мире в 2015 году и по сей день является самой востребованной песней на похоронах в Британии.

Сингл Gangnam Style корейского поп-исполнителя и танцора Пак Чэ Сан, более известного как Psy, был самым популярным видео на YouTube четыре года и почти восемь месяцев.

Ролик стал самым популярным видео на YouTube в ноябре 2012 года, а в декабре этого же года клип стал первым видео в истории, набравшим более 1 миллиарда просмотров.

С момента публикации ролика в июле 2012 года его в среднем за день просматривали около 3 миллионов раз.

В конце 2014 года главный хит корейского поп-исполнителя и танцора Пак Чэ Сан вынудил YouTube поменять систему подсчета просмотров с 32-битной на 64-битную.

64-битная система позволяет выдержать 9 223 372 036 854 775 808 просмотров одного конкретного ролика. Как отметили представители популярного видеохостинга, предыдущая версия была способна охватить 2 147 483 647 просмотров.

"Мы никогда не думали, что на сайте появится видео, для которого 32-битной версии сайта будет недостаточно", - признались тогда представители YouTube.

Танец Пак Чэ Сана обрел особенную популярность - его повторили миллионы людей: от генсека ООН Пан Ги Муна и британских военнослужащих до заключенных тюрьмы на Филиппинах и тайских моряков.

В клипе высмеивается потребительский стиль жизни Каннамгу - богатого района южнокорейской столицы Сеула.