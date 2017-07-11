Суд не принял заявление о замене условного срока Навальному

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в очередной раз потребовала заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Об этом сообщили в суде, уточнив позже, что заявление возвращено, так как не было подписано.

Как сообщило во вторник днем РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Симоновского суда Москвы, заявление ФСИН поступило в суд и было зарегистрировано.

Позже стало известно, что суд возвратил заявление в связи с нарушением в оформлении документа. Об этом сказал Интерфаксу пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

"Заявление возвращено в связи с тем, что не подписано", - пояснил пресс-секретарь.

А анонимный источник РИА Новости вечером во вторник заявил, что ФСИН и вовсе не просила заменить условный срок Навальному на реальный. Хотя пресс-секретарь суда говорил, что "представление ФСИН поступило".

Служба уже неоднократно просила заменить условный срок Навального на реальный, но суды эти требования каждый раз отклоняли.

Навальный был осужден дважды. Агентству Интерфакс в суде пояснили, что в данном случае представление ФСИН поступило в рамках уголовного дела, рассматривавшегося в Симоновском суде Москвы. Это значит, что речь идет о так называемом деле "Ив Роше".

По этому делу суд в 2014 году признал его виновным в мошенничестве и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Другое дело - так называемое дело "Кировлеса" - в отношении Навального рассматривалось два раза, но исход в обоих случаях был одинаковым. Первый приговор по делу был вынесен кировским судом в 2013 году. Суд признал оппозиционера виновным в мошенничестве и приговорил его к пяти годам условно.

В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека отказался признать дело "Кировлеса" политически мотивированным, как того требовал Навальный, но нашел в ходе процесса существенные нарушения. На этом основании Верховный суд России отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

По его итогам суд в феврале 2017 года вновь назначил Навальному то же самое наказание - пять лет лишения свободы условно. Навальный, настаивающий на своей невиновности и называющий свое уголовное преследование политическим, пообещал вновь обжаловать приговор в ЕСПЧ.