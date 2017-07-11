Как парализованного инвалида посадили за разбойное нападение

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Инвалид первой группы Антон Мамаев был приговорен судом к четырем с половиной годам колонии по обвинению в разбойном нападении несмотря на то, что у него полностью атрофированы все мышцы. Случай вызвал широкий резонанс, на фоне которого обвиняемого уже перевели из СИЗО в больницу.

Отобрал мотороллер у спецназовца

У 28-летнего Мамаева диагностирована спинальная мышечная атрофия.

Из-за этого заболевания у него атрофированы практически все мышцы. В результате он весит 18 килограммов и не может не только ходить, но и самостоятельно передвигаться на инвалидной коляске.

Тем не менее суд 30 июня приговорил его к реальному сроку лишения свободы, посчитав доказанным, что Мамаев, угрожая применить силу, отобрал у знакомых мотороллер. При этом, по данным СМИ, один из потерпевших в суде сказал, что служил в спецназе.

Что думают следствие и суд?

В сообщении Тимирязевского суда говорится, что неспособный самостоятельно двигаться Мамаев и его помощник, которого следствие считает соучастником, "обступили двоих потерпевших и не давали им возможности скрыться".

В сообщении суда говорится, что Мамаев пригрозил одному из потерпевших "прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес", после чего один из подсудимых сделал вид, что передергивает затвор пистолета.

После этого, по данным суда, потерпевший согласился отдать Мамаеву мотороллер стоимостью 160 тысяч рублей (2,6 тыс. долларов), и они, не заплатив, вынудили его заключить договор купли-продажи мотороллера, угрожая "убить, отрезать уши, выколоть глаза и пристрелить".

Суд заявляет, что вина Мамаева доказывается не только заявлениями потерпевших и показаниями свидетелей, но и записью с камер видеонаблюдения, установленных в месте, где подсудимый встречался с потерпевшим.

Комментируя решение, суд заявил, что назначать за столь тяжкие преступления условное наказание закон не разрешает, а заболевания Мамаева нет в списке болезней, позволяющих освобождать осужденных от реального срока в колонии.

Что говорит сам Мамаев?

Сам Мамаев утверждает, что купил мотороллер у знакомых за упомянутые 160 тысяч рублей, причем сделка была заключена в дружелюбной атмосфере. Он не ожидал, что на него в итоге напишут заявление в полицию.

По словам обвиняемого, у него даже есть видеозапись, на которой потерпевшие со смехом учат его помощника ездить на проданном мотороллере.

Неожиданный шаг своих знакомых Мамаев объясняет их возможной личной неприязнью к нему. По словам обвиняемого, потерпевшие неоднократно занимали у него деньги, но в итоге так их и не отдали.

Что будет дальше?

Сообщается, что адвокат Мамаева уже обжаловал приговор в Мосгорсуде.

Делом Мамаева заинтересовались правозащитники, проверить материалы дела также пообещала генеральная прокуратура.

Уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова сообщила агентству Интерфакс о переводе Мамаева в больницу. Эту информацию подтвердила и пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний.

Ожидается, что в больнице проверят, позволяет ли состояние здоровья обвиняемого содержать его в СИЗО. Ранее правозащитники отмечали, что он не может себя обслуживать сам, а в СИЗО нет персонала, способного за ним регулярно ухаживать.