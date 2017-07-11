Рукописи Мао Цзэдуна о литературе проданы почти за $1 млн

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мао Цзэдун любил читать классическую литературу. Фотография 1963 года.

Коллекция рукописных заметок первого лидера коммунистического Китая Мао Цзэдуна были проданы на аукционе за цену, в десять раз превысившую начальную.

Они были написаны в 1975 году и адресованы профессору, который был нанят для того, чтобы читать Мао вслух. На аукционе Sotheby's в Лондоне рукописи ушли за 704 750 фунтов стерлингов (около 910 тысяч долларов США).

Представители аукционного дома сообщили, что это невероятно редкий документ.

В них изложены мысли Великого кормчего о китайской классической литературе и поэзии, которые Мао очень любил.

Он написал их за год до смерти, когда его здоровье заметно ухудшилось.

Его глаза стали отказывать, и читать самостоятельно он уже почти не мог. Поэтому он приказал, чтобы к нему пригласили специалиста по классической литературе для чтения вслух.

Таким специалистом стала женщина по имени Ди Лю. Но поскольку в последний год жизни Мао Цзэдуну было уже тяжело разговаривать, Ди Лю предложила ему записывать свои мысли, чтобы облегчить общение.

Записки, проданные на аукционе, по словам сотрудников Sotheby's, позволяют окунуться в литературоведческий мир Мао Цзэдуна.

Правообладатель иллюстрации Sotheby's Image caption Рукописные записки Мао Цзэдуна

Мао Цзэдун возглавил Коммунистическую партию Китая в 1949 году. После победы над Гоминьданом под его руководством была создана Китайская Народная Республика.

В молодости Мао работал в библиотеке Пекинского университета. Любовь к классической литературе Мао сохранил, невзирая на радикальные революционные взгляды.

Sotheby's не назвал имени покупателя, но сообщил, что интерес к рукописным запискам Мао был очень большим.

Записки, по словам специалиста аукционного дома по книгам и манускриптам Габриэля Хитона, "открывают нам внутренний мир Мао, показывают, что интересы вождя выходили за рамки политики, и подтверждают его глубокие знания классической китайской литературы".

На вопрос, почему они были куплены за столь высокую цену, Хитон сказал, что из-за редкости подобных рукописей, дать им сколько-нибудь точную оценку до продажи очень трудно.

Интерес к Мао Цзэдуну всегда был велик, особенно в Азии и Китае.

Ранее в этом году написанный на шелке портрет Мао был продан в Гонконге за 11 миллионов долларов.