Украинцам упростят получение российского гражданства

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Граждане Украины смогут быстрее получить российское гражданство

Украинцам, которые предоставят МВД заявление об отказе от гражданства своей страны, позволят получить российский паспорт в ускоренном порядке. В МВД говорят, что эта мера поможет миллиону украинцев, живущих в России.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник одобрил для принятия во втором чтении поправки, вводящие дополнительные льготы для граждан Украины, которые хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Чтобы получить российский паспорт, им нужно будет предоставить МВД только письменное заявление об отказе от гражданства Украины.

Подтвердить отказ

Получить гражданство России можно в обычном и в ускоренном порядке. При обычном порядке у заявителя должен быть вид на жительство в России, а прожить в стране он должен не менее пяти лет.

В ускоренном режиме получить российский паспорт могут так называемые "носители языка", живущие в России и отказавшиеся от гражданства другого государства. В этом случае они должны предоставить в МВД документ, подтверждающий отказ.

Отказываться от родного гражданства необязательно, если "отказ невозможен в силу не зависящих от лица причин" или если между странами заключен специальный договор (такой есть между Россией и Таджикистаном).

Получение документа, подтверждающего отказ от предыдущего гражданства, стало проблемой для живущих в России украинских граждан, сообщили на заседании комитета депутаты и чиновники.

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По их словам, сейчас граждане Украины сталкиваются с тем, что украинские органы власти не выдают им справки, подтверждающие обращение о выходе из гражданства.

Согласно поправкам, украинцам теперь не нужно будет ждать ответа от органов власти на родине, достаточно написать в России заявление об отказе от гражданства, нотариально заверить его и предоставить в МВД.

Граждан других стран новый порядок не коснется.

Квитанция об отправке обращения

Руководитель главного управления МВД по вопросам миграции Ольга Кириллова сообщила на заседании комитета, что сейчас около миллиона человек не могут получить справку об отказе от украинского гражданства.

Из них 450 тысяч обратились за статусом временного проживания. А остальные не могут получить гражданство, потому что либо у них нет возможности доказать статус "носителя языка", собрав данные о родственниках, либо регионы не выделили квоту.

В целом статистика по числу граждан Украины, которые столкнулись с этой проблемой, плавающая, заявил глава комитета Павел Крашенинников.

"В Ростовской области нам сообщили, что у них сотни тысяч граждан не могут получить справки об отказе от украинского гражданства. Но вести такую статистику сложно, потому что фиксировать всех невозможно", - пояснил Крашенинников.

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) спросил у представителя МВД, как они будут контролировать то, что после предоставления украинцами в МВД заявления об отказе от гражданства, они его реально отправят на Украину. Представитель МВД сообщила, что ведомство просит предоставить квитанцию об отправке обращения.

Поправка для украинцев дополнит законопроект о лишении гражданства за терроризм и экстремизм. Его в конце апреля внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех фракций после теракта в метро в Санкт-Петербурге.

Депутаты предложили отменять решение о выдаче российского гражданства в случаях, когда получившие его люди нарушают взятое на себя обязательство соблюдать конституцию и законы России.

Законопроект также обяжет приносить присягу при принятии в российское гражданство. Процедуру принесения присяги определит президент, сообщил Крашенинников. Документ должен быть принят во втором чтении 12 июля, закон, как ожидается, вступит в силу с 1 сентября.