"Яблоко" заявило об участии окружения Мединского в закупках минкульта

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Антикоррупционный центр партии "Яблоко" заявил, что обнаружил признаки картельного сговора в госзакупках министерства культуры. Юристы центра обратились в ФАС с требованием провести проверку.

Центр утверждает, что за последние три года госзаказы на проведение ряда фестивалей минкультуры якобы в основном получали структуры, связанные с окружением главы ведомства Владимира Мединского.

Юристы центра отследили 12 закупок, организованных министерством, а также подведомственными ему агентством "Ростуризм" и бюджетным учреждением "Студия Театрального Искусства", и обнаружили, что госзаказы поделили четыре компании, связанные между собой через бывших учредителей и телефоны. По оценкам центра, всего они заработали 106,3 млн рублей (1,75 млн долларов).

Три из этих компаний - ООО "Стратегические коммуникации", ООО "СВ Дот. Ру" и ООО "Медиа-консалтинг" - связаны общим телефоном или адресами с фирмой бывшего Егора Москвина, которого юристы партии называют бывшим бизнес-партнером Мединского.

Кроме того, у перечисленных компаний совпадает телефон с ЗАО "Корпорация "Я", которая, согласно данным ЕГРЮЛ, на 69% принадлежит отцу главы минкультуры Ростиславу Мединскому.

"Мединский не угодил в конфликт интересов просто потому, что закон о контрактной системе не запрещает родственникам чиновников участвовать в тендерах, организуемых возглавляемыми ими ведомствами", - заявил лидер московского отделения партии Сергей Митрохин.

Еще одна компания, которая, по мнению юристов партии, состояла с картельном сговоре - ООО "Медиа-арт". По данным "СПАРК-Интерфакс", учредителем этой компании является Светлана Малкарова - глава упомянутой выше фирмы "Медиа-консалтинг". Учредителем самой "Медиа-консалтинг" является "еще один близкий к Мединскому человек" - глава Фонда целевого капитала РВИО Елена Кречетова, утверждают в партии.

Как уточнил в беседе с РБК замруководителя центра Алексей Карнаухов, торги проводились на работу секции "Туризм" на Петербургском экономическом форуме, конференцию по военно-исторической реконструкции в Крыму, фестиваль "Кавказские игры" в Назрани, ярмарку народных промыслов в рамках фестиваля в Сочи, мероприятия по госпрограмме "Развитие культуры и туризма" и ряд конкурсов, связанных с участием России в Международной туристской выставке (ITB) в Берлине.

Имитация конкуренции?

По данным юристов антикоррупционного центра "Яблока", в четырех конкурсах принимали участие по две из перечисленных фирм сразу, и заявок от иных компаний не поступало.

"Компании действуют как единый конгломерат для имитации конкуренции и поддержания цен: так средний процент снижения цены проигравшими фирмами составил 0,01 % ‒ следует из анализа торгов", - говорится в расследовании.

Юристы центра считают, что выявленные ими связи и сговор господрядчиков минкульта свидетельствуют о том, что Мединский оказывает преференции для своего окружения. В связи с этим юристы обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства.

"Если ФАС подтвердит, что при подаче заявок была использована единая инфраструктура, например заявки отправлены с одних IP-адресов, а действия участников были согласованы, то фирмам грозят крупные штрафы", - заявил изданию РБК юрист центра Алексей Чумаков.

Также в партии сообщили, что обратились в минюст с предложением внести поправки в законодательство, которые расширят применение норм о конфликте интересов в случаях заключения госконтраков с родственниками и бывшими партнерами по бизнесу.

В самом министерстве подозрения в картельном сговоре отвергли, заявив, что все закупки проводятся в строгом соответствии с законом. В ФАС заявили, что пока не получали жалобу на министерство, и отметили, что раньше к минкульту никаких претензий у антимонопольщиков не возникало.