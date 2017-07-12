Бизнесмена Полонского признали виновным и освободили в зале суда

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Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена Сергея Полонского к пяти годам колонии, признав его виновным в мошенничестве при строительстве жилого комплекса, но сразу же освободил подсудимого в связи истечением срока давности по делу.

"Признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда", - огласил решение судья.

Адвокат Полонского Алексей Цаплин пояснил, что столь малый срок Полонский получил, потому что его осудили по статье "мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", которая действовала в уголовном кодексе до 2015 года. Максимальное наказание по ней составляло пять лет.

Потом по постановлению Конституционного суда наказание по таким преступлениям ужесточили до десяти лет, приравняв его к обычному мошенничеству в особо крупном размере. Адвокат объясняет такое решение "правовой позицией суда".

"Согласен я с ней или нет, не знаю, пока нет мотивировочной части", - сказал Алексей Цаплин в разговоре с Русской службой Би-би-си. Он отметил, что рад тому, что Полонский получил такое наказание - даже несмотря на то, что в его деле было сразу два эпизода.

Прокурор просил осудить Полонского на восемь лет по статье "мошенничество", предусматривающей максимальное наказание 10 лет.

В итоге суд установил, что в 2008-2009 годах Полонский вместе с членами совета директоров "Миракс Групп" похитил 2,6 млрд рублей (44,7 млн долларов) у участников долевого строительства элитных жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера".

Эти деньги он получал от дольщиков в нарушение требований законодательства, а затем перечислял на другие цели, говорится в приговоре.

Двух соучастников Полонского - экс-главу финдепартамента корпорации Александра Паперно и бывшего гендиректора ООО "Аванта" Алексея Пронякина - суд также признал виновными в мошенничестве, но сажать в тюрьму не стал.

"Признать Паперно виновным и назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Признать Пронякина виновным и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы. Освободить из-под стражи в связи с истечением срока давности", - говорится в приговоре.

Находившийся в бегах Полонский в мае 2015 года был арестован в Камбодже и переправлен в Москву. С тех пор он находился в столичном СИЗО №1 "Матросская тишина". Паперно и Пронякин находились под подпиской о невыезде. Все трое не признавали вину.

Другие приговоры за мошенничество с деньгами дольщиков

Приговор Полонского с учетом похищенной суммы не так уж суров по сравнению с другими за аналогичные преступления. Например, экс-директор строительной компании ООО "Спас-XXI" в Ставрополе Василий Акинин в 2009 году получил 12 лет заключения в колонии общего режима за обман 350 дольщиков.

Как установил суд, ущерб гражданам составил свыше 200 млн рублей (3,3 млн долларов по нынешнему курсу). Начальник коммерческо-договорного отдела этой компании Юрий Исаев тогда был приговорен к девяти годам, а главный бухгалтер Ирина Лосинская - к шести годам колонии общего режима.

А учредителю ООО "СМУ-3" Вячеславу Богуславскому в сентябре прошлого года в Сочи дали десять лет заключения в колонии общего режима. Его признали виновным в обмане 100 жителей разных регионов России, ущерб оценен в 160 млн руб. Он возводил дома, не имея разрешения на строительство, кроме того, жилые объекты строились на участках садоводческих товариществ.

В Республике Алтай в 2017 году рассмотрено дело гендиректора "Горно-Алтайской строительной компании" Вячеслава Борщева, который обвинялся в хищении у дольщиков свыше 134 млн руб. Он получил шесть лет колонии - во многом благодаря тому, что сотрудничал со следствием. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и присвоении средств в особо крупном размере.

В этом же году в Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении бывшего директора ростовской строительной компании "Вант" Валерия Чабанова. Ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Экс-директору инкриминировали хищение более 300 млн руб. у минимум 235 дольщиков.

Сами же дольщики отмечают, что хотя мошенники получают свои сроки, решения жилищных проблем они продолжают ждать. Как пояснила Русской службе Би-би-си председатель общественного объединения обманутых дольщиков "Сила в движении" Анна Криндач, проблема не в том, какие тюремные сроки получают мошенники-застройщики, а в том, что пропавшие деньги никто не ищет. "Именно возможность сохранить свои капиталы, не исполнив при этом обязательств перед соинвесторами, позволяет бизнесменам-застройщикам увеличивать армию обманутых дольщиков", - считает она.

Государство, в свою очередь, пытается предпринять шаги по контролю над мошенниками-застройщиками. Так, ждет второго чтения в Госдуме законопроект о создании Фонда помощи обманутым дольщикам. Он будет заниматься компенсационными "подстраховывающими" отчислениями застройщиков. Свои поправки к законопроекту уже представил минстрой. Согласно им, пишет "Коммерсант", ознакомившийся с документом, в случае банкротства застройщика покупателям квартир будет компенсирована сумма, эквивалентная стоимости 100 кв. м. жилья.