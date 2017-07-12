Главу свердловского СК отстранили в ходе борьбы с "борзотой"

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Глава управления Следственного комитета по Свердловской области отстранен от должности на время проверки в связи с волокитой, допущенной при расследовании невыплаты зарплат на "Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий". На задержку выплат президенту России Владимиру Путину пожаловались в ходе "прямой линии".

"В ходе служебной проверки будет выяснено, в связи с чем по сей день безрезультатно расследуется уголовное дело и будут приняты кадровые решения", - говорится в заявлении ведомства.

В воскресенье Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву разобраться с ситуацией с невыплатой зарплат в Нижнем Тагиле.

Путин зачитал Куйвашеву одно из обращений, которое пришло ему на "прямую линию" 15 июня: по словам автора жалобы, на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий не платят зарплату, а владелец якобы заявил рабочим: "Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите".

"Надо понять: если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям", - прокомментировал обращение Путин.

Уже на следующий день Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела, а местные власти отчитались выплате зарплат.

Однако, как рассказала Русской службе Би-би-си автор жалобы Путину, деньги получила лишь небольшая часть сотрудников. Во вторник вечером в местной прокуратуре сообщили, что задолженность по зарплате выплачена 110 из 195 сотрудников.

Позже следствие возбудило еще два уголовных дела - о сокрытии средств и о мошенничестве. Подозреваемым по ним проходит директор предприятия Сергей Янковец, которого, по словам губернатора Куйвашева, "уже ищут". Сам Янковец отказывается от общения с прессой.