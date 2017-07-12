Двое россиян арестованы за участие в беспорядках в Гамбурге

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акция "Добро пожаловать в ад" в Гамбурге

Власти Германии предъявили обвинение двум москвичам, задержанным во время акций протеста в Гамбурге во время саммита "Большой двадцатки".

Россиян 20-ти и 30-ти лет обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции, они находятся в предварительном заключении.

"Оба обвиняются в том, что кидались стеклянными бутылками в полицейских", - сообщил РИА Новости официальный представитель городской прокуратуры.

11 июля пресс-секретарь российского посольства в Берлине заявил, что дипмиссия не получала официальных уведомлений о задержании россиян полицией Гамбурга.

Всего во время протестов в Гамбурге было задержано шестеро россиян, четверо из них в итоге были освобождены.

Беспорядки в Гамбурге начались 6 июля после согласованной акции "За солидарный мир - против саммита G20 в Гамбурге". Конфликт вспыхнул, когда полицейские начали задерживать радикально настроенную молодежь с плакатами "Добро пожаловать в ад".

Демонстранты пустили в ход файеры, камни и бутылки с зажигательной смесью, толпа сооружала баррикады, громила мусорные баки и жгла автомашины. Канадской делегации изрезали ножами шины автомобилей.

В результате столкновений пострадали несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. Полиция Гамбурга была вынуждена просить подкрепления, хотя безопасность в городе изначально обеспечивали 15 тысяч полицейских. Сотни участников беспорядков были задержаны.

Первая леди США Мелания Трамп из-за беспорядков не смогла принять участие в одном из мероприятий.

"Многие очень напуганы, я тоже. Такого не должно быть, такие вещи не должны происходить в нашем Гамбурге", - сказал на пресс-конференции бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.