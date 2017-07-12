Король и королева Испании прибыли с визитом в Британию
Королева Елизавета II и принц Филипп принимают короля Испании Филиппа VI и королеву Летицию, прибывших в Британию с трехдневным визитом.
В честь визита испанской королевской четы на плацу перед зданием Королевской конной гвардии в Лондоне была устроена торжественная церемония, а перед этим король Филипп и королева Летиция встретились с принцом Чарльзом и его супругой, герцогиней Корнуольской.
Это первый за 31 год визит испанского монарха в Британию: в последний раз в Лондон приезжал отец Филиппа Хуан-Карлос.
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Как сообщает корреспондент Би-би-си при королевском дворе, британское руководство надеется, что этот визит поможет в переговорах Лондона и Мадрида в связи с "брекситом" и статусом Гибралтара.
Ожидается, что это будет последняя королевская церемония, в которой участвует 96-летний супруг королевы Елизаветы, принц Филипп, герцог Эдинбургский. С этой осени он намерен отойти от исполнения публичных обязанностей.
Из-за визита испанской королевской четы премьер-министру Терезе Мэй пришлось пропустить традиционную вторничную сессию вопросов премьеру в парламенте.
Передает корреспондент Би-би-си при королевском дворе Сара Кэмпбелл:
В момент, когда королева и герцог Эдинбургский взошли на помост у Королевской конной гвардии, ветер стих, и из-за облаков выглянуло солнце.
Каждого главу государства в Лондоне встречают одной и той же церемонией: исполняется гимн его страны, а затем он вместе с принцем Филиппом принимает парад.
Для принца Филиппа, уходящего на покой, это, возможно, была последняя публичная церемония.
Затем король Филипп с королевой Елизаветой сели в карету и процессия двинулась по Мэлл к Букингемскому дворцу. Супруги монархов, принц Филипп и королева Летиция, ехали в отдельном экипаже.
Британия в очередной раз продемонстрировала, как хорошо она умеет устраивать помпезные церемонии.
Вечером в бальной зале Букингемского дворца запланирован банкет в честь испанской королевской четы. Ожидается, что на нем будут присутствовать принц Гарри и его старший брат принц Уильям с женой, герцогиней Кембриджской.
Для принца Гарри это будет первая в жизни церемония, связанная с государственным королевским визитом.
На следующий день он будет сопровождать испанских гостей, когда они посетят Вестминстерское аббатство.
Король Филипп возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а принц Гарри присоединится к нему и королеве Летиции на время небольшой экскурсии по аббатству, которая будет включать посещение могилы Элеоноры Кастильской - испанской принцессы, вышедшей в XIII веке замуж за короля Англии Эдварда I.
Как отмечает корреспондент Би-би-си при королевском дворе Николас Уитчелл, этот визит дает возможность напомнить как о богатой истории отношений между Испанией и Британией, так и об их нынешних тесных связях в самых разных сферах.
Сейчас, впрочем, на отношения Британии с любой из европейских стран сильно влияет предстоящий выход из Евросоюза.
С Испанией же, напоминает Николас Уитчелл, у Британии сохраняются разногласия относительно Гибралтара - заморской территории под британским флагом, которую Испания считает по праву своей.
Менее года назад король Филипп, выступая в ООН, заявил: "Настало время положить конец такому анахронизму колониальной эпохи, как Гибралтар".