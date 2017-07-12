Король и королева Испании прибыли с визитом в Британию

Media playback is unsupported on your device Королева Елизавета II и король Филипп VI проехали в карете до Букингемского дворца

Королева Елизавета II и принц Филипп принимают короля Испании Филиппа VI и королеву Летицию, прибывших в Британию с трехдневным визитом.

В честь визита испанской королевской четы на плацу перед зданием Королевской конной гвардии в Лондоне была устроена торжественная церемония, а перед этим король Филипп и королева Летиция встретились с принцом Чарльзом и его супругой, герцогиней Корнуольской.

Это первый за 31 год визит испанского монарха в Британию: в последний раз в Лондон приезжал отец Филиппа Хуан-Карлос.

Как сообщает корреспондент Би-би-си при королевском дворе, британское руководство надеется, что этот визит поможет в переговорах Лондона и Мадрида в связи с "брекситом" и статусом Гибралтара.

Ожидается, что это будет последняя королевская церемония, в которой участвует 96-летний супруг королевы Елизаветы, принц Филипп, герцог Эдинбургский. С этой осени он намерен отойти от исполнения публичных обязанностей.

Из-за визита испанской королевской четы премьер-министру Терезе Мэй пришлось пропустить традиционную вторничную сессию вопросов премьеру в парламенте.

Передает корреспондент Би-би-си при королевском дворе Сара Кэмпбелл:

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Обе королевские четы проехали в карте вдоль знаменитой Мэлл в Букингемский дворец

В момент, когда королева и герцог Эдинбургский взошли на помост у Королевской конной гвардии, ветер стих, и из-за облаков выглянуло солнце.

Каждого главу государства в Лондоне встречают одной и той же церемонией: исполняется гимн его страны, а затем он вместе с принцем Филиппом принимает парад.

Для принца Филиппа, уходящего на покой, это, возможно, была последняя публичная церемония.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Король Филипп и приц Филипп обошли строй гвардейцев

Затем король Филипп с королевой Елизаветой сели в карету и процессия двинулась по Мэлл к Букингемскому дворцу. Супруги монархов, принц Филипп и королева Летиция, ехали в отдельном экипаже.

Британия в очередной раз продемонстрировала, как хорошо она умеет устраивать помпезные церемонии.

Вечером в бальной зале Букингемского дворца запланирован банкет в честь испанской королевской четы. Ожидается, что на нем будут присутствовать принц Гарри и его старший брат принц Уильям с женой, герцогиней Кембриджской.

Для принца Гарри это будет первая в жизни церемония, связанная с государственным королевским визитом.

На следующий день он будет сопровождать испанских гостей, когда они посетят Вестминстерское аббатство.

Король Филипп возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а принц Гарри присоединится к нему и королеве Летиции на время небольшой экскурсии по аббатству, которая будет включать посещение могилы Элеоноры Кастильской - испанской принцессы, вышедшей в XIII веке замуж за короля Англии Эдварда I.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Королю Филиппу с его ростом в 196 см пришлось сильно наклониться, чтобы поцеловать руку королеве Елизавете на церемонии

Правообладатель иллюстрации PA Image caption На церемонии присутствовали премьер-министр Британии Тереза Мэй (справа) и министр внутренних дел Эмбер Радд

Как отмечает корреспондент Би-би-си при королевском дворе Николас Уитчелл, этот визит дает возможность напомнить как о богатой истории отношений между Испанией и Британией, так и об их нынешних тесных связях в самых разных сферах.

Сейчас, впрочем, на отношения Британии с любой из европейских стран сильно влияет предстоящий выход из Евросоюза.

С Испанией же, напоминает Николас Уитчелл, у Британии сохраняются разногласия относительно Гибралтара - заморской территории под британским флагом, которую Испания считает по праву своей.

Менее года назад король Филипп, выступая в ООН, заявил: "Настало время положить конец такому анахронизму колониальной эпохи, как Гибралтар".