Мать плененного в Донбассе россиянина обратилась к Порошенко

Правообладатель иллюстрации Odnoklassniki.ru Image caption В минобороны России настаивают на том, что российские военнослужащие никогда не воевали на востоке Украины

Мать россиянина Виктора Агеева, взятого в плен украинскими военнослужащими в Луганской области, обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой помиловать сына.

"Если вы помилуете моего ребенка, то для него это будет большой жизненный урок! Я просто уверена, что он сделает правильные выводы. Я надеюсь на ваше милосердие", - говорит мать Виктора Агеева в видеообращении, опубликованном "Новой газетой".

Агеева также говорит, что не понимает, как ее сын оказался в Донбассе и кто "так на него повлиял". Она выражает готовность поехать на Украину, чтобы лично участвовать в переговорах по его возможному обмену.

"И если в результате обмена какой-нибудь украинский гражданин или солдат попадет домой в семью, я буду так же счастлива однозначно, как и за своего ребенка", - заключает она.

Уже обращалась за помощью

Ранее Светлана Агеева обращалась за помощью в освобождении сына в алтайское отделение партии "Яблоко". Во вторник председатель регионального отделения "Яблока" Александр Гончаренко сообщил "Коммерсанту" о начале сбора средств на адвокатов для Виктора Агеева.

В среду Светлана Агеева рассказала Русской службе Би-би-си, что действительно начала сбор средств на адвоката среди своих соседей по селу Топчиха в Алтайском крае. Кроме того, она собирает деньги на поездку в Киев, надеясь на то, что Служба безопасности Украины разрешит ей свидание с сыном.

По данным Русской службы Би-би-си, разрешение на организацию свидания Агеева с матерью может поступить из СБУ в ближайшие дни.

Как попал в плен

О том, что 22-летний россиянин Виктор Агеев попал в плен в Донбассе, 27 июня сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на собеседников в министерстве обороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил.

Они утверждали, что Агеев служил по контракту в российских вооруженных силах и был схвачен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной ЛНР.

Информацию о том, что после срочной службы Агеев остался служить в армии по контракту, подтвердили Би-би-си мать Агеева, а также его друзья и бывшие сослуживцы.

В личной переписке с одним из бывших сослуживцев, с которой ознакомилась Русская служба Би-би-си, Виктор Агеев на вопрос, не на Украине ли он находится, ответил: "Да, на Украине". А на уточняющий вопрос друга, чем он там занимается, написал: "Контрактник. Платят достаточно".

Версия Минобороны

Однако в министерстве обороны России заявили, что Агеев никогда не проходил военную службу по контракту и в мае 2016 года, после прохождения срочной службы, был уволен в запас.

9 июля украинский телеканал 1+1 опубликовал видеозапись, на которой Агеев называет себя военнослужащим воинской части 65246, расположенной в Новочеркасске, и рассказывает, как в марте 2017 года он приехал в Ростовскую область, подписал контракт и спустя четыре дня был переправлен в Луганскую область Украины.

На это в российском минобороны вновь заявили, что Агеев не является действующим военнослужащим, а интервью украинских журналистов назвали "нарезкой с выборкой только нужных украинским пропагандистам фраз".

Опыт обмена

В мае 2015 года в Луганской области были задержаны два россиянина - Александр Александров и Евгений Ерофеев, которые, по версии СБУ, были бойцами Главного разведывательного управления минобороны России.

На видео допроса, опубликованном СБУ, и Александров, и Ерофеев заявляли, что служат в 3-й отдельной бригаде спецназа в Тольятти в званиях сержанта и капитана соответственно и что за месяц до задержания были отправлены на Украину, чтобы вести там разведку.

В российском военном ведомстве не стали отрицать факт задержания россиян, однако утверждали, на момент задержания те не являлись действующими военными, хотя "ранее действительно проходили службу в одном из соединений вооруженных сил России".

Правообладатель иллюстрации Nazar Furyk/ ZUMA/TASS Image caption В апреле 2016 года россиян Александра и Ерофеева приговорили на Украине к 14 годам лишения свободы

В ноябре 2015 года на Украине начался суд над Александровым и Ерофеевым. Им инкриминировалось участие в террористической организации, террористическое нападение, убийство военного, незаконное ношение оружия и незаконное пересечение границы. На суде Ерофеев и Александров не признали своей вины. Они заявили, что являются безработными, а показания о своей принадлежности к российской армии дали под пытками.

В апреле 2016 года россиян приговорили к 14 годам лишения свободы, признав виновными, в том числе, в агрессивном ведении войны.

Сразу после того как россияне попали в плен, в прессе обеих стран стала активно обсуждаться перспектива их обмена на украинскую военнослужащую Надежду Савченко, которая находилась под следствием в России.

25 мая 2016 года адвокат Александрова сообщил о подаче прошения о помиловании россиян президенту Порошенко, а уже через несколько часов борт с Александровым и Ерофеевым вылетел в Москву.

В тот же день в Киеве приземлился самолет, на борту которого находилась Савченко, приговоренная российским судом к 22 годам лишения свободы по обвинению в убийстве членов съемочной группы российской ВГТРК в Луганской области.

Как заявили в Кремле, президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании украинской летчицы по просьбе вдов погибших сотрудников ВГТРК.